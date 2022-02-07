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SCF349/58
Позволяет коже малыша дышать
Без бисфенола-А
Комплект из 2 штук, на 80 % состоят из растительных материалов*
18 мес.+ с соской повышенной жесткости
Отверстия в нагубнике обеспечивают приток воздуха к коже малыша: она остается сухой, что делает использование пустышки максимально комфортным.
Наши ортодонтические соски изготовлены из мягкого силикона, обеспечивающего правильную работу мышц рта, что снижает риск формирования патологического прикуса. Зауженная форма соски позволяет снизить давление между языком и небом. Пустышки Philips Avent ultra были одобрены независимым Фондом здоровья полости рта (Oral Health Foundation). Они на 100 % состоят из пищевого силикона, прочнее и долговечнее резиновых (латексных) аналогов и не содержат бисфенол-А, бисфенол-С, фталаты, ПВХ и полициклические ароматические углеводороды.
Наши пустышки созданы с учетом естественного положения языка малыша, что очень важно для правильного развития речевого аппарата по мере его роста. Жесткая соска поможет малышу успокоиться, пока у него режутся зубы. Наша текстурированная силиконовая соска имитирует форму материнской груди.
4.0
из 5
4
Отзывы
Katrin_84
07/02/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Шикарная соска по всем параметрам.
Очень классные соски. Прикус непортится за счёт правильной формы, раздражений вокруг рта нет, в темноте светятся что очень удобно. Всем мамочкам рекомендую. Это лучший выбор.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Date of Use 2021-02-07
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Date of Use 2021-02-07
Vehera
29/10/2021
Україна
Ці пустушки просто пушка
Ці пустушки це наша любов , ми цю серію беремо з народження і дуууже задоволені. Ці пустушки просто пушка.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF349/12 Пустушка
Date of Use 2020-10-29
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF349/12 Пустушка
Date of Use 2020-10-29
Ryslana
11/08/2020
Україна
Пустышка с хорошего материала
Очень хорошие пустышки, ребёнку удобны. Нравится, что есть коробочка для стерилизации пустышек, и хранения. Хорошего качества, без запаха.
Плюсы
Граний дизайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Date of Use 2020-04-11
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF349/11 Пустушка
Date of Use 2020-04-11
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
Детали из твердого пластика без силиконовой соски (на основании сравнения массы).
На основании результатов тестирования в США среди потребителей (2023 год, 201 участник).
Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2023 г. (201 участник), 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra.
По сравнению с традиционными способами стерилизации пустышек (кипячение).
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.