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Расширенная гарантия 3 года
Равномерный подогрев без перегрева
Быстрый подогрев и режим разморозки
Подходит для молока и детского питания
Задайте объем молока, запустите процесс и позвольте интеллектуальной системе позаботиться об остальном. Она измеряет начальную температуру молока и быстро подогревает его до идеальной температуры, после чего поддерживает ее до 60 минут.
Любите хранить продукты в холодильнике? Подогреватель булочек быстро разморозит молоко и детские смеси в контейнерах.
Когда ваш малыш будет готов к потреблению твердой пищи, подогреватель можно будет использовать для размораживания и нагрева детских смесей в контейнерах.
Награды
4.6
из 5
7
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Yasia1990
13/08/2023
Україна
Зручне і швидке підігрівання молока
Швидке і зручне підігрівання пляшечки з молоком.Спочатку не вважала,що це сама необхідна річ,але коли почали користуватися то зрозуміли,що просто гаяли купу часу на підігрівання старим способом та на визначення температури молока-то холодне то гаряче.Для молодої мами вільний час на вагу золота,то краще присвятити його малечі і собі.Швидко,зручно у використанні,працює надійно
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Premium SCF358/00 Швидкий підігрівач пляшечок
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Premium SCF358/00 Швидкий підігрівач пляшечок
ambernext
15/11/2021
Україна
Простий, зручний і гарний
Підігрівач дуже простий і зручний в користуванні. Шукала для себе підігрівач з функцією розморозки + можливість розігріти не тільки молоко, суміш, але і їжу (у невеликому об'ємі). Читала відгуки про різні підігрівачі інших фірм і дуже часто писали, що проблема в тому, що вони перегрівають продукти. Даним виробом користуюсь кожен день уже більше 3х місяців і лише двічі я помітила, що він чомусь закип'ятив воду біля пляшечки чи баночки з їжею. Не знаю, якщо чесно, чому так трапилось... В основному, він досить оптимально все підігріває, але необхідно заливати туди воду кімнатної температури, щоб датчик температури правильно спрацьовував. Мені зручно, що можна покласти туди баночку чи бутилочку, нажати кнопку і спокійно далі займатись своїми справами, через кілька хвилин їжа/молоко будуть оптимальної температури.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Premium SCF358/00 Швидкий підігрівач пляшечок
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Premium SCF358/00 Швидкий підігрівач пляшечок
09/11/2021
Україна
Нужна
Дарили друзьям когда у них родился первый ребенок. Им она очень понравилась и они в свою очередь подарили нам когда у нас родился сын. Мне не очень удобно было ее пользоваться из-за отсутствия таймера, постоянно забывала ее выключать. А вот те же друзья на рождения второго ребенка, опять попросили подарить им такой подогреватель, прошлый они передарили.
Плюсы
Нужен
Минусы
Нет таймера
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Premium SCF358/00 Швидкий підігрівач пляшечок
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Premium SCF358/00 Швидкий підігрівач пляшечок
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году.
Для 150 мл молока при температуре 22 °C в бутылочке Philips Natural объемом 260 мл
Во время переходного периода вы можете получить продукт как в старой, так и в новой бумажной упаковке