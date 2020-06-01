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    Philips Avent Premium

    Быстрый подогреватель бутылочек

    SCF358/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Интеллектуальный подогрев без труда Интеллектуальный подогрев без труда Интеллектуальный подогрев без труда
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      Philips Avent Premium Быстрый подогреватель бутылочек

      SCF358/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Интеллектуальный подогрев без труда

      Подогревайте детское питание за считанные минуты с помощью подогревателя бутылочек, контролирующего температуру за вас. Датчик интеллектуального контроля температуры автоматически регулирует режим подогрева, обеспечивая быстрый и равномерный результат. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Premium Быстрый подогреватель бутылочек

      Интеллектуальный подогрев без труда

      Подогревайте детское питание за считанные минуты с помощью подогревателя бутылочек, контролирующего температуру за вас. Датчик интеллектуального контроля температуры автоматически регулирует режим подогрева, обеспечивая быстрый и равномерный результат. Узнать обо всех преимуществах

      Интеллектуальный подогрев без труда

      Подогревайте детское питание за считанные минуты с помощью подогревателя бутылочек, контролирующего температуру за вас. Датчик интеллектуального контроля температуры автоматически регулирует режим подогрева, обеспечивая быстрый и равномерный результат. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Avent Premium Быстрый подогреватель бутылочек

      Интеллектуальный подогрев без труда

      Подогревайте детское питание за считанные минуты с помощью подогревателя бутылочек, контролирующего температуру за вас. Датчик интеллектуального контроля температуры автоматически регулирует режим подогрева, обеспечивая быстрый и равномерный результат. Узнать обо всех преимуществах

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        Premium

        Быстрый подогреватель бутылочек

        Итого:

        Интеллектуальный подогрев без труда

        Готовьте детское питание с уверенностью в результате

        • Равномерный подогрев без перегрева
        • Быстрый подогрев и режим разморозки
        • Подходит для молока и детского питания
        Функция интеллектуального контроля температуры выбирает идеальный режим подогрева

        Функция интеллектуального контроля температуры выбирает идеальный режим подогрева

        Задайте объем молока, запустите процесс и позвольте интеллектуальной системе позаботиться об остальном. Она измеряет начальную температуру молока и быстро подогревает его до идеальной температуры, после чего поддерживает ее до 60 минут.

        Функция размораживания для молока и детских смесей из холодильника

        Функция размораживания для молока и детских смесей из холодильника

        Любите хранить продукты в холодильнике? Подогреватель булочек быстро разморозит молоко и детские смеси в контейнерах.

        Подогревает не только молоко, но и детское питание

        Подогревает не только молоко, но и детское питание

        Когда ваш малыш будет готов к потреблению твердой пищи, подогреватель можно будет использовать для размораживания и нагрева детских смесей в контейнерах.

        Легко чистится

        Легко чистится

        Никаких разборных компонентов: простая очистка и больше свободного времени на игры с малышом.

        Теплая температура молока поддерживается в течение 1 часа, после чего устройство автоматически выключается

        Теплая температура молока поддерживается в течение 1 часа, после чего устройство автоматически выключается

        Молоко в нашем подогревателе бутылочек остается теплым в течение 1 часа, обеспечивая гибкость при кормлении. Затем подогреватель автоматически выключается, чтобы вы были спокойны.

        Совместимо с большинством бутылочек и контейнеров для детского питания

        Совместимо с большинством бутылочек и контейнеров для детского питания

        Создано для любимых бутылочек вашего малыша от Philips Avent, а также бутылочек и контейнеров для детского питания от большинства крупных производителей.

        • Вес и габариты

          Этап
          Все
          Размеры изделия (ШxВxГ)
          160,4 x 139,9 x 148,55 mm
          Размеры потребительской упаковки (Ш x В x Г)
          175 x 185 x 160 mm

        • Страна изготовления

          Подогреватель бутылочек
          1 шт.
          Разработано:
          Европа
          Произведено:
          Китае

        • Материал изделия

          ABS-пластик
          Да
          PP
          Да

        • Технические характеристики

          потребляемая мощность
          400 W
          Классификация по степени безопасности
          Класс 1

        • Технические характеристики

          Напряжение
          220–240 В, 50–60 Гц

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