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  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда
  • Интеллектуальный подогрев без труда

Philips Avent PremiumБыстрый подогреватель бутылочек

SCF358/00

4.6
| (7) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Интеллектуальный подогрев без труда
Подогревайте детское питание за считанные минуты с помощью подогревателя бутылочек, контролирующего температуру за вас. Датчик интеллектуального контроля температуры автоматически регулирует режим подогрева, обеспечивая быстрый и равномерный результат.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Готовьте детское питание с уверенностью в результате

Интеллектуальный подогрев без труда

  • Равномерный подогрев без перегрева

  • Быстрый подогрев и режим разморозки

  • Подходит для молока и детского питания

Функция интеллектуального контроля температуры выбирает идеальный режим подогрева

Функция интеллектуального контроля температуры выбирает идеальный режим подогрева

Задайте объем молока, запустите процесс и позвольте интеллектуальной системе позаботиться об остальном. Она измеряет начальную температуру молока и быстро подогревает его до идеальной температуры, после чего поддерживает ее до 60 минут.

Функция размораживания для молока и детских смесей из холодильника

Функция размораживания для молока и детских смесей из холодильника

Любите хранить продукты в холодильнике? Подогреватель булочек быстро разморозит молоко и детские смеси в контейнерах.

Подогревает не только молоко, но и детское питание

Подогревает не только молоко, но и детское питание

Когда ваш малыш будет готов к потреблению твердой пищи, подогреватель можно будет использовать для размораживания и нагрева детских смесей в контейнерах.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image PBTAWARD15

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.6

из 5

7

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

2
1

13/08/2023

Україна

Україна

Зручне і швидке підігрівання молока

Швидке і зручне підігрівання пляшечки з молоком.Спочатку не вважала,що це сама необхідна річ,але коли почали користуватися то зрозуміли,що просто гаяли купу часу на підігрівання старим способом та на визначення температури молока-то холодне то гаряче.Для молодої мами вільний час на вагу золота,то краще присвятити його малечі і собі.Швидко,зручно у використанні,працює надійно

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Premium SCF358/00 Швидкий підігрівач пляшечок

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Premium SCF358/00 Швидкий підігрівач пляшечок

15/11/2021

Україна

Україна

Простий, зручний і гарний

Підігрівач дуже простий і зручний в користуванні. Шукала для себе підігрівач з функцією розморозки + можливість розігріти не тільки молоко, суміш, але і їжу (у невеликому об'ємі). Читала відгуки про різні підігрівачі інших фірм і дуже часто писали, що проблема в тому, що вони перегрівають продукти. Даним виробом користуюсь кожен день уже більше 3х місяців і лише двічі я помітила, що він чомусь закип'ятив воду біля пляшечки чи баночки з їжею. Не знаю, якщо чесно, чому так трапилось... В основному, він досить оптимально все підігріває, але необхідно заливати туди воду кімнатної температури, щоб датчик температури правильно спрацьовував. Мені зручно, що можна покласти туди баночку чи бутилочку, нажати кнопку і спокійно далі займатись своїми справами, через кілька хвилин їжа/молоко будуть оптимальної температури.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Premium SCF358/00 Швидкий підігрівач пляшечок

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Premium SCF358/00 Швидкий підігрівач пляшечок

09/11/2021

Україна

Україна

Нужна

Дарили друзьям когда у них родился первый ребенок. Им она очень понравилась и они в свою очередь подарили нам когда у нас родился сын. Мне не очень удобно было ее пользоваться из-за отсутствия таймера, постоянно забывала ее выключать. А вот те же друзья на рождения второго ребенка, опять попросили подарить им такой подогреватель, прошлый они передарили.

Плюсы

Нужен

Минусы

Нет таймера

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Premium SCF358/00 Швидкий підігрівач пляшечок

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Premium SCF358/00 Швидкий підігрівач пляшечок

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году. 

      1. Для 150 мл молока при температуре 22 °C в бутылочке Philips Natural объемом 260 мл

      2. Во время переходного периода вы можете получить продукт как в старой, так и в новой бумажной упаковке