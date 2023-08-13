Користуюсь уже 4 місяці, останній місяць особливо активно. Враження двоякі. Так, зручно, що можна поставити пляшечку грітись і займатись своїми справами, але підігрівач часто то не догріває молоко, то іноді, навпаки, перегріває. Використовую воду кімнатної температури, заливаю рівно по рівень молока (тут теж не дуже зручно - рівень води дуже погано видно), один раз нагріє нормально, другий раз пляшечка тепла, збовтую молоко, пробую, а воно хородне. Буває, що, навпаки, перегріває. Так, в інструкції пише, що дітям краще давати молоко нижче температури тіла, але дуже часто воно значно холодніше і бачу, що дитина пʼє тепле молоко краще. Переважно, ставлю на підігрів і потім або вмикаю ще раз або просто лишаю на кілька хвилин ще, щоб молоко стало теплішим. Щодо функції розморозки, то пакет від філіпса, не влазить в підігрівач. Розморожую просто в теплій воді.