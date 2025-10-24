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Philips Avent Premium Быстрый подогреватель бутылочек

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Philips Avent PremiumБыстрый подогреватель бутылочек

SCF358/00

Philips Avent Premium Быстрый подогреватель бутылочек

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  • Как подогреть бутылочку с молоком с помощью подогревателя для бутылочек Philips Avent SCF358
    Как подогреть бутылочку с молоком с помощью подогревателя для бутылочек Philips Avent SCF358

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Руководство пользователя

  • PDF файл, 15.4 MB
  • 6 August 2026

Заявление о соответствии ЕС - English (US)

  • PDF файл, 682.5 kB
  • 7 January 2026

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