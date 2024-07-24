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Расширенная гарантия 3 года
Светящийся в темноте корпус
Без бисфенола-А
Комплект из 2 штук, на 80 % состоят из растительных материалов*
0–6 мес.
Отверстия в нагубнике обеспечивают приток воздуха к коже малыша: она остается сухой, что делает использование пустышки максимально комфортным.
Наши ортодонтические соски изготовлены из мягкого силикона, обеспечивающего правильную работу мышц рта, что снижает риск формирования патологического прикуса. Зауженная форма соски позволяет снизить давление между языком и небом. Пустышки Philips Avent ultra были одобрены независимым Фондом здоровья полости рта (Oral Health Foundation). Они на 100 % состоят из пищевого силикона, прочнее и долговечнее резиновых (латексных) аналогов и не содержат бисфенол-А, бисфенол-С, фталаты, ПВХ и полициклические ароматические углеводороды.
Наши бархатистые силиконовые соски имитируют форму материнской груди. Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на них, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra.
4.9
из 5
25
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
Яська
24/07/2024
Україна
Чудові пустушки.
Чудові пустушки, беру тільки цього бренду та подобаються саме нічні, так як вночі легше їх знайти та й дитині цікаво, коли вони світяться.) Доставка була дуже швидкою, прийшла за день, оплатила через інтернет і отримала на поштомат.
Плюсы
Якістю та ціною.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra Air SCF376/14 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra Air SCF376/14 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Melanie23
27/04/2024
Україна
Наші рятувальниці
Дуже помічні для дитини. Користувалися від самого народження і продовжуємо. На жаль, наша дівчинка має вроджену ваду серця і до операції треба було робити усе можливе і неможливе, щоб не допустити плачу. Допомогли ідеально, миттєво заспокоювали, анатомічні, безпечні. Надзвичайно задоволена і дизайном, і практичністю.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Di_Wolf
27/04/2024
Україна
Дуже класна пустушка!
Дитині дуже подобається саме ця соска, дарували інші, а дитина приймає тільки таку. Ще і плюс що світиться, якщо перекладати дитину і випаде, то можна знайти без ввімкнення світла.
Плюсы
Комфорт
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
Детали из твердого пластика без силиконовой соски (на основании сравнения массы).
На основании результатов тестирования в США среди потребителей (2023 год, 201 участник).
Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2023 г. (201 участник), 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra.
По сравнению с традиционными способами стерилизации пустышек (кипячение).
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.