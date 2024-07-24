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Все серии

  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать

Philips Avent Pacifierultra air Nighttime

SCF376/27

4.9
| (25) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Позволяет коже малыша дышать
Большие вентиляционные отверстия пустышки защитят кожу малыша. 9 из 10 родителей согласны с тем, что пустышки Philips Avent ultra air комфортны для их малыша.** Они светятся в темноте, чтобы комфорт и спокойствие всегда были под рукой. Теперь 80 % состоит из растительных материалов.*
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Легко найти в темноте

Позволяет коже малыша дышать

  • Светящийся в темноте корпус

  • Без бисфенола-А

  • Комплект из 2 штук, на 80 % состоят из растительных материалов*

  • 0–6 мес.

Увеличенные отверстия позволяют коже малыша дышать

Увеличенные отверстия позволяют коже малыша дышать

Отверстия в нагубнике обеспечивают приток воздуха к коже малыша: она остается сухой, что делает использование пустышки максимально комфортным.

Ортодонтическая соска разработана для естественного и правильного развития полости рта

Ортодонтическая соска разработана для естественного и правильного развития полости рта

Наши ортодонтические соски изготовлены из мягкого силикона, обеспечивающего правильную работу мышц рта, что снижает риск формирования патологического прикуса. Зауженная форма соски позволяет снизить давление между языком и небом. Пустышки Philips Avent ultra были одобрены независимым Фондом здоровья полости рта (Oral Health Foundation). Они на 100 % состоят из пищевого силикона, прочнее и долговечнее резиновых (латексных) аналогов и не содержат бисфенол-А, бисфенол-С, фталаты, ПВХ и полициклические ароматические углеводороды.

Нравится малышам: в 98 % случаев ребенок хорошо принимает соску***

Нравится малышам: в 98 % случаев ребенок хорошо принимает соску***

Наши бархатистые силиконовые соски имитируют форму материнской груди. Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на них, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.9

из 5

25

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

4
3
1

24/07/2024

Україна

Україна

Чудові пустушки.

Чудові пустушки, беру тільки цього бренду та подобаються саме нічні, так як вночі легше їх знайти та й дитині цікаво, коли вони світяться.) Доставка була дуже швидкою, прийшла за день, оплатила через інтернет і отримала на поштомат.

Плюсы

Якістю та ціною.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultra Air SCF376/14 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultra Air SCF376/14 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

27/04/2024

Україна

Україна

Наші рятувальниці

Дуже помічні для дитини. Користувалися від самого народження і продовжуємо. На жаль, наша дівчинка має вроджену ваду серця і до операції треба було робити усе можливе і неможливе, щоб не допустити плачу. Допомогли ідеально, миттєво заспокоювали, анатомічні, безпечні. Надзвичайно задоволена і дизайном, і практичністю.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

27/04/2024

Україна

Україна

Дуже класна пустушка!

Дитині дуже подобається саме ця соска, дарували інші, а дитина приймає тільки таку. Ще і плюс що світиться, якщо перекладати дитину і випаде, то можна знайти без ввімкнення світла.

Плюсы

Комфорт

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultra air SCF376/18 Пустушка Philips Avent Ultra Air нічна

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. Детали из твердого пластика без силиконовой соски (на основании сравнения массы).

      2. На основании результатов тестирования в США среди потребителей (2023 год, 201 участник).

      3. Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2023 г. (201 участник), 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra.

      4. По сравнению с традиционными способами стерилизации пустышек (кипячение).

      5. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.