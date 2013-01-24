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    Philips Avent

    Чашка с носиком

    SCF551/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Удобно пить Удобно пить Удобно пить
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      Philips Avent Чашка с носиком

      SCF551/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Удобно пить

      Чашка с носиком Philips Avent станет отличным помощником для малышей и их мам. Мягкий силиконовый носик облегчает питье, а немногочисленные детали значительно упрощают процесс очистки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Чашка с носиком

      Удобно пить

      Чашка с носиком Philips Avent станет отличным помощником для малышей и их мам. Мягкий силиконовый носик облегчает питье, а немногочисленные детали значительно упрощают процесс очистки. Узнать обо всех преимуществах

      Удобно пить

      Чашка с носиком Philips Avent станет отличным помощником для малышей и их мам. Мягкий силиконовый носик облегчает питье, а немногочисленные детали значительно упрощают процесс очистки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Чашка с носиком

      Удобно пить

      Чашка с носиком Philips Avent станет отличным помощником для малышей и их мам. Мягкий силиконовый носик облегчает питье, а немногочисленные детали значительно упрощают процесс очистки. Узнать обо всех преимуществах

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        Чашка с носиком

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Удобно пить

        Чашка с мягким носиком для удобного питья

        • Удобно пить
        • 200 мл
        • 6 мес.+
        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        .

        Мягкий силиконовый носик для удобного питья

        Мягкий силиконовый носик для удобного питья

        Из цельного силиконового носика очень удобно пить: жидкость подается при надавливании на носик.

        Цельный силиконовый носик для простой сборки

        Клапан встроен в носик, что ускоряет и облегчает сборку.

        Удобно держать благодаря рельефной поверхности контейнера

        Удобный захват: форма контейнера чашки разработана специально для маленьких ручек.

        Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

        Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и чашки Grown-up. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Китае
          Да
          Вес продукта
          0,06  кг
          Силиконовый носик
          1  шт.
          Чашка с носиком
          Полипропилен, силиконовый каучук
          Защитный колпачок
          1  шт.
          Чашка (200 мл)
          1  шт.

        • Вес и габариты

          Габариты устройства без отсоединяемых частей
          69 x 111 x 118  миллиметра

        • Аксессуары

          Сменная деталь
          Сменный носик SCF246

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