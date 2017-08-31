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Удобно пить
200 мл
6 мес.+
для девочек
.
Клапан встроен в носик, что ускоряет и облегчает сборку.
Удобный захват: форма контейнера чашки разработана специально для маленьких ручек.
4.0
из 5
23
Отзывы
81%
рекомендуют этот продукт
VikS
31/08/2017
Україна
Удобная первая поилочка
Это был наш первый поильничек. Выбрала его из-за небольшого объёма, силиконового спаута, наличия ручек и крышечки. Ребёнку было удобно пить из него самостоятельно. Начали с 7 месяцев. Использовали исключительно для воды. Удобно ребёнку, яркий - поэтому не теряется. Материалы качественные - не утрачивает внешнего вида от постоянного использования и мытья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF551/00 Чашка с носиком
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF551/00 Чашка с носиком
obana
22/08/2017
Україна
С этим поильиком ребенок учится пить самостоятельно за 48 часов!
2 дня - ровно столько времени прошло с момента первого знакомства ребенка с поильником до момента, когда у них завязалась крепкая дружба)) Деловой мужчинка сам теперь себя обслуживает. Очень удобно, что носик гибкий, цельнолитой. Из отверстий иногда подтекают капельки, но они остаются в крышке. А еще мне очень нравится, что все бутылочки-поильники Филипс как конструктор - можно крышки и бутылочки менять -в зависимости от потребности в конкретном объеме в данный момент времени.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF551/00 Чашка с носиком
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF551/00 Чашка с носиком
03/09/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Дуже зручнна чашка
Малюку дуже зручно. Любить ❤️ цю чашку. Та і в догляді за нею все дуже просто. Нам батькам вона також дуже сподобалась.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF551/05 Чашка з носиком
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF551/05 Чашка з носиком
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