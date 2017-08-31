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  • Удобно пить

Philips AventЧашка с носиком

SCF551/05

4
| (23) Отзывы | 81% рекомендуют этот продукт
Удобно пить
Чашка с носиком Philips Avent станет отличным помощником для малышей и их мам. Мягкий силиконовый носик облегчает питье, а немногочисленные детали значительно упрощают процесс очистки.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Чашка с мягким носиком для удобного питья

Удобно пить

  • Удобно пить

  • 200 мл

  • 6 мес.+

  • для мальчиков

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

.

Цельный силиконовый носик для простой сборки

Клапан встроен в носик, что ускоряет и облегчает сборку.

Удобно держать благодаря рельефной поверхности контейнера

Удобный захват: форма контейнера чашки разработана специально для маленьких ручек.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

23

Отзывы

81%

рекомендуют этот продукт

31/08/2017

Україна

Україна

Удобная первая поилочка

Это был наш первый поильничек. Выбрала его из-за небольшого объёма, силиконового спаута, наличия ручек и крышечки. Ребёнку было удобно пить из него самостоятельно. Начали с 7 месяцев. Использовали исключительно для воды. Удобно ребёнку, яркий - поэтому не теряется. Материалы качественные - не утрачивает внешнего вида от постоянного использования и мытья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF551/00 Чашка с носиком

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF551/00 Чашка с носиком

22/08/2017

Україна

Україна

С этим поильиком ребенок учится пить самостоятельно за 48 часов!

2 дня - ровно столько времени прошло с момента первого знакомства ребенка с поильником до момента, когда у них завязалась крепкая дружба)) Деловой мужчинка сам теперь себя обслуживает. Очень удобно, что носик гибкий, цельнолитой. Из отверстий иногда подтекают капельки, но они остаются в крышке. А еще мне очень нравится, что все бутылочки-поильники Филипс как конструктор - можно крышки и бутылочки менять -в зависимости от потребности в конкретном объеме в данный момент времени.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF551/00 Чашка с носиком

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF551/00 Чашка с носиком

03/09/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дуже зручнна чашка

Малюку дуже зручно. Любить ❤️ цю чашку. Та і в догляді за нею все дуже просто. Нам батькам вона також дуже сподобалась.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF551/05 Чашка з носиком

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF551/05 Чашка з носиком

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 