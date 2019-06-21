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Больше не доступен
Удобно пить
260 мл
9 мес+
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Клапан встроен в носик, что ускоряет и облегчает сборку.
Удобный захват: форма контейнера чашки разработана специально для маленьких ручек.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Elisa
21/06/2019
Україна
Малюк неймовірно задоволений
Найкраща пляшечка для маленького гризуна)) купили таку для донечки, задоволені дуже. Доня її гарно тримає в ручках, сама з неї може пити. Силіконовий носик також суперська ідея, бо дитина може його гризти. Радимо усім таку пляшечку! Зручно і для водички, і для трошки густіших напоїв.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF553/00 Чашка з носиком
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF553/00 Чашка з носиком
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