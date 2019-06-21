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Больше не доступен

Philips AventЧашка с носиком

SCF553/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Удобно пить
Чашка с носиком Philips Avent станет отличным помощником для малышей и их мам. Мягкий силиконовый носик облегчает питье, а немногочисленные детали значительно упрощают процесс очистки.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Чашка с мягким носиком для удобного питья

Удобно пить

  • Удобно пить

  • 260 мл

  • 9 мес+

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

.

Цельный силиконовый носик для простой сборки

Клапан встроен в носик, что ускоряет и облегчает сборку.

Удобно держать благодаря рельефной поверхности контейнера

Удобный захват: форма контейнера чашки разработана специально для маленьких ручек.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Малюк неймовірно задоволений

Найкраща пляшечка для маленького гризуна)) купили таку для донечки, задоволені дуже. Доня її гарно тримає в ручках, сама з неї може пити. Силіконовий носик також суперська ідея, бо дитина може його гризти. Радимо усім таку пляшечку! Зручно і для водички, і для трошки густіших напоїв.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF553/00 Чашка з носиком

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF553/00 Чашка з носиком

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 