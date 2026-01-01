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Больше не доступен

Philips AventДетская чашка

SCF604/11

Гигиена в дороге

Чашка Philips Avent с быстрым потоком идеальна для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для фиксации на поясе или коляске.

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Рекомендация мам номер один в мире1

Трудно пролить, быстрый поток

Гигиена в дороге

  • 340 мл

  • Спортивный носик 18 мес.+

Герметичный носик с запатентованным клапаном

Герметичный носик с запатентованным клапаном

Запатентованный клапан контролирует поток, предотвращая проливание, даже если емкость с жидкостью переворачивается.

Быстрый поток и носик, устойчивый к укусам

Быстрый поток и носик, устойчивый к укусам

Устойчивый к укусам носик обеспечивает более быстрый поток, а чашка имеет больший объем — для активных малышей

Защелкивающаяся крышка для обеспечения чистоты носика

Защелкивающаяся крышка для обеспечения чистоты носика

Крышка с защелкой гарантирует гигиеничность, сохраняя носик чистым дома и в дороге.

Технические характеристики

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Примечания

  1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 