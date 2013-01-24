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    Philips Avent

    Детская чашка

    SCF604/11
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Гигиена в дороге Гигиена в дороге Гигиена в дороге
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      Philips Avent Детская чашка

      SCF604/11
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Гигиена в дороге

      Чашка Philips AVENT с быстрым потоком идеальна для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для фиксации на поясе или коляске. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Детская чашка

      Гигиена в дороге

      Чашка Philips AVENT с быстрым потоком идеальна для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для фиксации на поясе или коляске. Узнать обо всех преимуществах

      Гигиена в дороге

      Чашка Philips AVENT с быстрым потоком идеальна для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для фиксации на поясе или коляске. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Детская чашка

      Гигиена в дороге

      Чашка Philips AVENT с быстрым потоком идеальна для активного малыша. Из нее не прольется ни капли, даже если чашку встряхивать или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить. Чашка оснащена защелкивающейся крышкой и удобной боковой клипсой для фиксации на поясе или коляске. Узнать обо всех преимуществах

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        Детская чашка

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Гигиена в дороге

        Трудно пролить, быстрый поток

        • 340 мл
        • Спортивный носик 18 мес.+
        Герметичный носик с запатентованным клапаном

        Герметичный носик с запатентованным клапаном

        Запатентованный клапан контролирует поток, предотвращая проливание, даже если емкость с жидкостью переворачивается.

        Быстрый поток и носик, устойчивый к укусам

        Быстрый поток и носик, устойчивый к укусам

        Устойчивый к укусам носик обеспечивает более быстрый поток, а чашка имеет больший объем — для активных малышей

        Защелкивающаяся крышка для обеспечения чистоты носика

        Защелкивающаяся крышка для обеспечения чистоты носика

        Крышка с защелкой гарантирует гигиеничность, сохраняя носик чистым дома и в дороге.

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

        Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

        Небольшое количество деталей упрощает чистку и сборку

        Небольшое количество деталей упрощает чистку и сборку

        Носик с быстрым потоком и клипса для фиксации на поясе подходят для всех чашек Philips Avent

        Подходит для всех чашек и бутылочек Philips Avent. Чашки полностью заменяются другими изделиями модельного ряда, прикрепляются к молокоотсосам, подходят для использования с фиксирующим кольцом и соской вместо носика.

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да
          Этап
          18 мес. +
          Носик с быстрым потоком
          1  шт.

        • В комплект входят:

          Чашка без рисунка 340 мл/12 унций
          1  шт.
          Защелкивающийся колпачок
          1  шт.
          Крепление для пояса /коляски
          1  шт.

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