Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
SCF608/01
Гигиена в дороге
С чашками Philips Avent научить малыша пить самостоятельно очень легко. Защелкивающаяся крышка защищает носик даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить.
260 мл
Носик чашки 12 мес.+
С ручками
Запатентованный клапан контролирует поток, предотвращая проливание, даже если емкость с жидкостью переворачивается.
Отзывы
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.