Гигиена в дороге

С чашками Philips Avent научить малыша пить самостоятельно очень легко. Защелкивающаяся крышка защищает носик даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить.