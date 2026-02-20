Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Поддержка
SCF615/10
Больше не доступен
Можно ли разогревать контейнеры для хранения Philips Avent в микроволновой печи?
Возможна ли вторичная переработка материалов, из которых изготовлен продукт?
Нужно ли стерилизовать крышки и адаптеры?
Крышки и адаптеры предназначены для одноразового использования?
Из какого материала изготовлены контейнеры для хранения Philips AVENT?
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?
Очистка и стерилизация контейнеров Philips Avent