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Больше не доступен
SCF615/10
Простая и удобная система хранения Philips Avent
Система хранения Philips Avent — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips Avent.
180 мл
Для надежного хранения и транспортировки
Храните грудное молоко и детское питание в специальных контейнерах Philips Avent. Питание можно хранить в холодильнике или морозильной камере.
Идеально для использования вне дома. Например, детское питание можно без хлопот взять с собой на прогулку
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На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.