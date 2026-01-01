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Больше не доступен

Philips Avent VIAКонтейнеры Avent

SCF615/10

Простая и удобная система хранения Philips Avent

Система хранения Philips Avent — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips Avent.

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Рекомендация мам номер один в мире1

Совместимые продукты
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SCF291/00

Стерилизатор

Стерилизатор

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Контейнер для хранения молока

Простая и удобная система хранения Philips Avent

  • 180 мл

Герметичная закручивающаяся крышка

Герметичная закручивающаяся крышка

Для надежного хранения и транспортировки

Хранение детского питания

Храните грудное молоко и детское питание в специальных контейнерах Philips Avent. Питание можно хранить в холодильнике или морозильной камере.

Возьмите детское питание с собой в дорогу

Идеально для использования вне дома. Например, детское питание можно без хлопот взять с собой на прогулку

Технические характеристики

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Примечания

  1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 