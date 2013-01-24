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    Philips Avent VIA

    Контейнеры Avent

    SCF615/10
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Простая и удобная система хранения Philips Avent Простая и удобная система хранения Philips Avent Простая и удобная система хранения Philips Avent
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      Philips Avent VIA Контейнеры Avent

      SCF615/10
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Простая и удобная система хранения Philips Avent

      Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent VIA Контейнеры Avent

      Простая и удобная система хранения Philips Avent

      Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

      Простая и удобная система хранения Philips Avent

      Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent VIA Контейнеры Avent

      Простая и удобная система хранения Philips Avent

      Система хранения Philips AVENT — это универсальное решение для хранения, которое к тому же экономит место. Используйте один и тот же контейнер для хранения грудного молока и детского питания. Подходит для всех молокоотсосов и сосок Philips AVENT. Узнать обо всех преимуществах

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        VIA

        VIA

        Контейнеры Avent

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Простая и удобная система хранения Philips Avent

        Контейнер для хранения молока

        • 180 мл
        Герметичная закручивающаяся крышка

        Герметичная закручивающаяся крышка

        Для надежного хранения и транспортировки

        Хранение детского питания

        Храните грудное молоко и детское питание в специальных контейнерах Philips Avent. Питание можно хранить в холодильнике или морозильной камере.

        Возьмите детское питание с собой в дорогу

        Идеально для использования вне дома. Например, детское питание можно без хлопот взять с собой на прогулку

        Используйте с контейнерами для грудного молока Philips Avent

        Крышки емкостей для хранения грудного молока подходят для контейнеров для грудного молока Philips Avent.

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          • 0–6 месяцев
          • 6–12 месяцев
          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да

        • Материал

          Не содержит бисфенол-А*
          Да
          Стерильная чашка VIA (180 мл)
          10  шт.

        • Комфорт

          Путешествуйте с удобством
          Компактный

        • Функции

          Удобное хранение
          Для хранения/замораживания молока и продуктов
          Никаких протечек
          Да
          Закручивающаяся крышка
          Да

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