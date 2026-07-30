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  • Здоровое активное кормление
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Больше не доступен

Philips Avent AirflexДетская бутылочка серии Classic

SCF640/17

Здоровое активное кормление
Бутылочки для кормления Philips Avent Airflex оснащены уникальной соской Avent Airflex, которая обеспечивает здоровое активное питание и учитывает естественный ритм кормления малыша. Соска Airflex облегчает переход ребенка с грудного кормления на кормление из бутылочки.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Клинически доказано снижение риска возникновения колик

Здоровое активное кормление

  • 1 бутылочка

  • 125 мл

  • Соска для кормления новорожденных

  • 0 мес.+

Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Встроенный клапан

Встроенный клапан

В бутылочке для кормления Avent Airflex используется клапан Airflex, работающий в естественном ритме грудного вскармливания.

Клинически доказано снижение риска возникновения колик

Клинически доказано снижение риска возникновения колик

Клинические исследования показали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочек Avent, меньше страдали от колик, чем те, которых кормили из обычных бутылочек. (www.philips.com/Avent)

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 