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Больше не доступен
SCF640/17
1 бутылочка
125 мл
Соска для кормления новорожденных
0 мес.+
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
В бутылочке для кормления Avent Airflex используется клапан Airflex, работающий в естественном ритме грудного вскармливания.
Клинические исследования показали, что дети в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочек Avent, меньше страдали от колик, чем те, которых кормили из обычных бутылочек. (www.philips.com/Avent)
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На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.