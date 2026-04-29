КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Philips Avent Airflex Детская бутылочка серии Classic

Больше не доступен

Поддержка

Philips Avent AirflexДетская бутылочка серии Classic

SCF640/17

Philips Avent Airflex Детская бутылочка серии Classic

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Краткое руководство - English (US)

  • PDF файл, 221.6 kB
  • 20 October 2020

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь