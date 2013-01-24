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Полноценное кормление — залог хорошего сна
Беспокойное поведение свойственно новорожденным и выражается в плаче. Бутылочка Philips AVENT серии Advanced Classic значительно снижает риск возникновения колик*** и раздражительности, особенно в ночное время.** Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полноценное кормление — залог хорошего сна
Беспокойное поведение свойственно новорожденным и выражается в плаче. Бутылочка Philips AVENT серии Advanced Classic значительно снижает риск возникновения колик*** и раздражительности, особенно в ночное время.** Узнать обо всех преимуществах
Полноценное кормление — залог хорошего сна
Беспокойное поведение свойственно новорожденным и выражается в плаче. Бутылочка Philips AVENT серии Advanced Classic значительно снижает риск возникновения колик*** и раздражительности, особенно в ночное время.** Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полноценное кормление — залог хорошего сна
Беспокойное поведение свойственно новорожденным и выражается в плаче. Бутылочка Philips AVENT серии Advanced Classic значительно снижает риск возникновения колик*** и раздражительности, особенно в ночное время.** Узнать обо всех преимуществах
Детская бутылочка Classic, полиэфирсульфон
Цена магазина Philips
Итого:
Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**
Во время кормления уникальная юбка соски Avent сгибается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша. Ребенок контролирует поток молока, как при кормлении грудью.
В продаже имеются соски с 5 различными скоростями потока.
Бутылочка Philips Avent состоит всего из трех компонентов, что облегчает очистку, и включает стандартный колпачок для гигиеничного хранения и транспортировки. Было проведено рандомизированное клиническое исследование, в ходе которого конструкция бутылочки Philips Avent сравнивалась с конструкцией бутылочки другого ведущего производителя в течение 12 месяцев. По мнению мам, бутылочка Philips Avent значительно превзошла вторую бутылочку по простоте очистки (p = 0,04) и сборки (p = 0,02).
Бутылочка не содержит бисфенол-А и изготавливается из полиэфирсульфона медового цвета, поэтому она очень прочная
Бутылочка
Материал
В комплект входят:
Бутылочка
Функции
SCF145/06
SCF635/27
SCF634/27
SCF633/27
SCF632/27