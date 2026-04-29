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Бутылочки для кормления и соски
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Philips Avent Детская бутылочка Classic, полиэфирсульфон
Больше не доступен
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SCF663/17
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Инструкция по эксплуатации - English (US)
Все (5)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Как бутылочки Philips Avent защищают малышей от образования колик?
Можно ли греть бутылочку Avent в микроволновой печи
Можно ли хранить бутылочки Philips AVENT в морозильной камере?
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?
Щеточка для бутылочек и сосок
В процессе кормления в бутылочке должны появляться пузырьки воздуха?
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