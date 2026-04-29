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Philips Avent Термочашка
Больше не доступен
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SCF670/01
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Инструкция по эксплуатации - English (US)
Все (4)
Используются ли фталаты при производстве изделий Philips AVENT?
Какой материал используется при производстве термочашек-непроливаек?
Можно ли мыть изделие в посудомоечной машине?
Можно ли греть бутылочку Avent в микроволновой печи
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