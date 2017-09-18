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Больше не доступен
1 бутылочка
240 мл
Соска с медленным потоком
1 мес.+
Стеклянная бутылочка серии Natural выдерживает перепады температуры, поэтому ее можно безопасно хранить в холодильнике, нагревать и стерилизовать.
Боросиликатное стекло высшего качества гарантирует высочайшее качество и максимальную безопасность использования.
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
4.5
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Nadiia
18/09/2017
Україна
Отличная бутылочка
Очень удобная бутылочка изготовленная из качественных материалов,имеет удобную форму,широкое горлышко и соска в форме груди+антиколиковая система!Пользуемся с большим удовольствием)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF673/17 Стеклянная детская бутылочка серии Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF673/17 Стеклянная детская бутылочка серии Natural
AnnaK
10/04/2019
Україна
Ця пляшечка витримує падіння
Дуже часто після пиття суміші з цієї пляшечки мій син любить її кидати і що дуже тішить удари вона витримує. Єдине що мені не подобається - це кришечка з соскою, яка прокручується при закритті (можливо це тільки в нас така проблема так як в нас є ще 2 пляшечки avent natural і потрібно контролювати щоб не переплутувати кришечки, бо лише при одній кришці ця пляшечка не розливається хоча кришечки на вигляд усі однакові)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF673/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF673/17 Скляна дитяча пляшечка Natural
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011