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  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием

Больше не доступен

Philips AventСтеклянная детская бутылочка серии Natural

SCF673/17

4.5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Легко сочетать с грудным вскармливанием
Стеклянная бутылочка серии Natural поможет сделать процесс кормления более естественным для малыша и для Вас. Соска с уникальными лепестками повторяет форму груди и позволяет легко совмещать кормление грудью и кормление из бутылочки.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Естественный захват соски

Легко сочетать с грудным вскармливанием

  • 1 бутылочка

  • 240 мл

  • Соска с медленным потоком

  • 1 мес.+

Термостойкость

Термостойкость

Стеклянная бутылочка серии Natural выдерживает перепады температуры, поэтому ее можно безопасно хранить в холодильнике, нагревать и стерилизовать.

Стекло фармацевтической категории

Боросиликатное стекло высшего качества гарантирует высочайшее качество и максимальную безопасность использования.

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.5

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

18/09/2017

Україна

Україна

Отличная бутылочка

Очень удобная бутылочка изготовленная из качественных материалов,имеет удобную форму,широкое горлышко и соска в форме груди+антиколиковая система!Пользуемся с большим удовольствием)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF673/17 Стеклянная детская бутылочка серии Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF673/17 Стеклянная детская бутылочка серии Natural

10/04/2019

Україна

Україна

Ця пляшечка витримує падіння

Дуже часто після пиття суміші з цієї пляшечки мій син любить її кидати і що дуже тішить удари вона витримує. Єдине що мені не подобається - це кришечка з соскою, яка прокручується при закритті (можливо це тільки в нас така проблема так як в нас є ще 2 пляшечки avent natural і потрібно контролювати щоб не переплутувати кришечки, бо лише при одній кришці ця пляшечка не розливається хоча кришечки на вигляд усі однакові)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF673/17 Скляна дитяча пляшечка Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF673/17 Скляна дитяча пляшечка Natural

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011