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Philips AventТренировочный набор: детская бутылочка

SCF683/07

Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

Бутылочка из тренировочного набора Philips Avent SCF683/07 с мягким носиком, предотвращающим проливание, специально разработана для нежных детских десен

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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Удобные ручки для бутылочек

Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

  • 260 мл

  • Соска с переменным потоком

Удобно держать, со съемными ручками

Удобно держать, со съемными ручками

Прикрепите к детской бутылочке удобные ручки, чтобы научить малыша пить самостоятельно

Мягкий наконечник, предотвращающий проливание

Мягкий наконечник, предотвращающий проливание

Замените соску мягким наконечником, предотвращающим проливание и защищающим нежные десны малыша.

Замените соску на мягкий носик

Замените соску на мягкий носик

Превратите бутылочку для кормления, заменив соску мягким Волшебным носиком, предотвращающим проливание

Технические характеристики

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Примечания

  1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 