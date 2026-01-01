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Больше не доступен
SCF683/07
Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки
Бутылочка из тренировочного набора Philips Avent SCF683/07 с мягким носиком, предотвращающим проливание, специально разработана для нежных детских десен
260 мл
Соска с переменным потоком
Прикрепите к детской бутылочке удобные ручки, чтобы научить малыша пить самостоятельно
Замените соску мягким наконечником, предотвращающим проливание и защищающим нежные десны малыша.
Превратите бутылочку для кормления, заменив соску мягким Волшебным носиком, предотвращающим проливание
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