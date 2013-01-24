Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Philips Avent

    Тренировочный набор: детская бутылочка

    SCF683/07
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки
      -{discount-value}

      Philips Avent Тренировочный набор: детская бутылочка

      SCF683/07
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

      Бутылочка из тренировочного набора Philips AVENT SCF683/07 с мягким носиком, предотвращающим проливание, специально разработана для нежных детских десен Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Тренировочный набор: детская бутылочка

      Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

      Бутылочка из тренировочного набора Philips AVENT SCF683/07 с мягким носиком, предотвращающим проливание, специально разработана для нежных детских десен Узнать обо всех преимуществах

      Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

      Бутылочка из тренировочного набора Philips AVENT SCF683/07 с мягким носиком, предотвращающим проливание, специально разработана для нежных детских десен Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Тренировочный набор: детская бутылочка

      Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

      Бутылочка из тренировочного набора Philips AVENT SCF683/07 с мягким носиком, предотвращающим проливание, специально разработана для нежных детских десен Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все classic-plus-baby-bottles

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Смотреть все аксессуары

        Тренировочный набор: детская бутылочка

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки

        Удобные ручки для бутылочек

        • 260 мл
        • Соска с переменным потоком
        Удобно держать, со съемными ручками

        Удобно держать, со съемными ручками

        Прикрепите к детской бутылочке удобные ручки, чтобы научить малыша пить самостоятельно

        Мягкий наконечник, предотвращающий проливание

        Мягкий наконечник, предотвращающий проливание

        Замените соску мягким наконечником, предотвращающим проливание и защищающим нежные десны малыша.

        Замените соску на мягкий носик

        Замените соску на мягкий носик

        Превратите бутылочку для кормления, заменив соску мягким Волшебным носиком, предотвращающим проливание

        Бутылочка изготовлена из полипропилена — не содержит бисфенол-А

        Бутылочка изготовлена из полипропилена — не содержит бисфенол-А

        Технические характеристики

        • Бутылочка

          Материал
          Не содержит бисфенол-А
          Мягкий носик
          1  шт.
          Этап
          • 0–6 месяцев
          • 6 месяцев +

        • В комплект входят:

          Куполообразная крышка
          1  шт.
          Не содержит бисфенол-А*
          Да
          Дизайн бутылочки
          • Легко собирать
          • Легко чистится
          • Легко держать
          • Широкое горлышко
          Бутылочка серии Natural
          1  шт.
          Фиксирующее кольцо
          1  шт.
          Удобные ручки
          1  шт.
          Мягкая соска с переменным потоком
          1  шт.

        • Бутылочка

          Емкость
          260  унция

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Найдите запасную часть или аксессуар

        Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

        Аксессуары для продукта

        Смотреть все аксессуары

          Предлагаемые продукты

            Недавно просмотренные продукты

              Награды

              Отзывы

              Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

              Оплата

              Мы принимаем следующие способы оплаты
              • Оплата при получении товара

              Быстрые ссылки

              Часто задаваемые вопросы
              Условия и положения
              Поиск заказа
              О Philips