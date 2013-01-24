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Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки
Бутылочка из тренировочного набора Philips AVENT SCF683/07 с мягким носиком, предотвращающим проливание, специально разработана для нежных детских десен Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки
Бутылочка из тренировочного набора Philips AVENT SCF683/07 с мягким носиком, предотвращающим проливание, специально разработана для нежных детских десен Узнать обо всех преимуществах
Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки
Бутылочка из тренировочного набора Philips AVENT SCF683/07 с мягким носиком, предотвращающим проливание, специально разработана для нежных детских десен Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Помогает ребенку привыкнуть к кормлению из чашки
Бутылочка из тренировочного набора Philips AVENT SCF683/07 с мягким носиком, предотвращающим проливание, специально разработана для нежных детских десен Узнать обо всех преимуществах
Тренировочный набор: детская бутылочка
Цена магазина Philips
Итого:
Прикрепите к детской бутылочке удобные ручки, чтобы научить малыша пить самостоятельно
Замените соску мягким наконечником, предотвращающим проливание и защищающим нежные десны малыша.
Превратите бутылочку для кормления, заменив соску мягким Волшебным носиком, предотвращающим проливание
Бутылочка
В комплект входят:
Бутылочка
SCF145/06
SCF636/27
SCF635/27
SCF634/27
SCF633/27
SCF632/27