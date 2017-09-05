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  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

Больше не доступен

Philips AventДетская бутылочка серии Classic

SCF683/17

5
| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Уже 30 лет мамы доверяют нашей продукции, продолжая выбирать бутылочки серии Classic. Дизайн бутылочки обеспечивает комфортное кормление и снижает риск возникновения колик и неприятных ощущений (клинически доказано).*
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Нам доверяют уже 30 лет

Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

  • 1 бутылочка

  • 260 мл

  • Соска с медленным потоком

  • 1 мес.+

Легкий захват благодаря уникальному клапану соски

Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает сократить риск переедания, заглатывания воздуха и срыгивания пищи

Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**

Эргономичная форма для максимального комфорта

Эргономичная форма для максимального комфорта

Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/09/2017

Україна

Україна

Самая любимая бутылочка))

Пользовалась этой бутылочкой с самого рождения сыночка, очень качественная, без посторонних запахов. Всем рекомендую!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF563/17 Детская бутылочка Classic+

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF563/17 Детская бутылочка Classic+

06/08/2017

Україна

Україна

лучшие бутылочки

удобная, красивая, брендовая, не впитывает запахи, не окрашивается

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF683/37 Детская бутылочка серии Classic

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF683/37 Детская бутылочка серии Classic

01/08/2023

Україна

Україна

Найкращі пляшечки

Мені та моєму малюку сподобалась пляшечка. На мій погляд, саме у Phillips кращі пляшечки та соски до них. Дитинка не захлинається під час годування і з соски молоко не виливається, якщо раптом, пляшечка перекинулась. Дякую за хорошу продукцію для малечі.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

      2. Согласно клиническим исследованиям, дети двухнедельного возраста, которых кормят из бутылочек Philips Avent, страдают от колик гораздо реже, особенно ночью, чем дети, которых кормят из бутылочек другого ведущего производителя.