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Больше не доступен
1 бутылочка
260 мл
Соска с медленным потоком
1 мес.+
Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает сократить риск переедания, заглатывания воздуха и срыгивания пищи
Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**
Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.
5.0
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Malena1987
05/09/2017
Україна
Самая любимая бутылочка))
Пользовалась этой бутылочкой с самого рождения сыночка, очень качественная, без посторонних запахов. Всем рекомендую!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF563/17 Детская бутылочка Classic+
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF563/17 Детская бутылочка Classic+
Skoda
06/08/2017
Україна
лучшие бутылочки
удобная, красивая, брендовая, не впитывает запахи, не окрашивается
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF683/37 Детская бутылочка серии Classic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF683/37 Детская бутылочка серии Classic
Jastin
01/08/2023
Україна
Найкращі пляшечки
Мені та моєму малюку сподобалась пляшечка. На мій погляд, саме у Phillips кращі пляшечки та соски до них. Дитинка не захлинається під час годування і з соски молоко не виливається, якщо раптом, пляшечка перекинулась. Дякую за хорошу продукцію для малечі.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
Согласно клиническим исследованиям, дети двухнедельного возраста, которых кормят из бутылочек Philips Avent, страдают от колик гораздо реже, особенно ночью, чем дети, которых кормят из бутылочек другого ведущего производителя.