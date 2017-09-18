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Больше не доступен
2 бутылочки
125 мл
Соска для кормления новорожденных
0 мес.+
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.
Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.
4.6
из 5
14
Отзывы
92%
рекомендуют этот продукт
Nadiia
18/09/2017
Україна
Отличная бутылочка
Удобная бутылочка для деток от рождения,малышу удобно держать бутылочку.Соска имеет форму груди+антиколиковая система.Пользуемся бутылочкой с большим удовольствием
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF690/17 Детская бутылочка серии Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF690/17 Детская бутылочка серии Natural
Stringer
31/10/2021
Україна
Гарний вибір
Почали годувати з пляшечки з самого народження і вибір зробили в бік Avent і не пожалкували. Дитина смоктала із задоволенням :)
Плюсы
Якість
Минусы
не виявлено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF690/17 Дитяча пляшечка Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF690/17 Дитяча пляшечка Natural
Alishe
28/07/2020
Україна
Зручно поєднувати з грудним вигодовуванням
Шукала варіант для поєднання годування з пляшечки і гв. Дуже боялася, що донька перестане брати груди або буде неправильний захват але всі переживання були марні, дитина залюбки переключалась з грудей на пляшку.
Плюсы
Тільки позитивні відгуки! Можливість поєднувати з гв
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF690/27 Дитяча пляшечка Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF690/27 Дитяча пляшечка Natural
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011