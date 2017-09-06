Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
1 бутылочка
330 мл
Соска со средним потоком
3 мес.+
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.
Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.
4.3
из 5
11
Отзывы
82%
рекомендуют этот продукт
Valentina
06/09/2017
Україна
Отличная бутылочка
Отличная бутылочка! Очень удобно пользоваться когда ребеночек на комбинированном вскармливании!Соска отличная, поток отрегулирован хорошо и ко всему никогда у малышки не было коли после кормления!Рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF696/27 Детская бутылочка серии Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF696/27 Детская бутылочка серии Natural
ОльгаС
07/08/2017
Україна
Чудова пляшечка!
Якісна і зручна пляшечка! Пластмаса дуже хороша - надійна, без запаху, гарно миється. Дитині дуже зручно тримати пляшечку в руках,обєм ідеальний для годування дитини від 6 місяців. Соска на пляшечці ергономічна, імітує грудне вигодовування. РЕКОМЕНДУЮ!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF696/27 Детская бутылочка серии Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF696/27 Детская бутылочка серии Natural
jimmy1988
07/07/2019
Україна
Чудова пляшечка
Дуже хороша плячшечка, використовуємо всі пляшечки лише серії Natural. Малюк дуже задоволений, їсть залюбки. Пляшечка зручна у догляді і використанні. Після півроку використання виглядає як нова.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF696/17 Дитяча пляшечка Natural
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011