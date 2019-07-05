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Детская порционная тарелка Philips Avent SCF702/00 — отличный помощник растущего малыша
Белый
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Natyjka
05/07/2019
Україна
Ця тарілка чудово підходить для малюків
Підошва що не скользить не доє можливості перевернути на себе їжуа цікаві малюнки на дні самої тарілки заохочують дітей з'їсти все до останньої ложки щоб побачити їх мій малюк дуже полюбляє цю тарілку
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.
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