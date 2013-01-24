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Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Детская порционная тарелка Philips AVENT SCF702/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Детская порционная тарелка Philips AVENT SCF702/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах
Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Детская порционная тарелка Philips AVENT SCF702/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Детская порционная тарелка Philips AVENT SCF702/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах
Детская порционная тарелка 12 мес+
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