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Больше не доступен

Philips AventДетская порционная тарелка 12 мес+

SCF702/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

Детская порционная тарелка Philips Avent SCF702/00 — отличный помощник растущего малыша

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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Тарелка для растущего малыша

Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

  • Белый

Разработано при участии ведущего детского психолога

Разработано при участии ведущего детского психолога

BPA 0%

Можно использовать в микроволновой печи

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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05/07/2019

Україна

Україна

Ця тарілка чудово підходить для малюків

Підошва що не скользить не доє можливості перевернути на себе їжуа цікаві малюнки на дні самої тарілки заохочують дітей з'їсти все до останньої ложки щоб побачити їх мій малюк дуже полюбляє цю тарілку

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.

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Примечания

  1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 