Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Белый
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Mammy06
30/09/2020
Україна
Чудова та яскрава
Тарілочка дуже гарної якості,яскрава,донька їсть з неї з великим задоволенням. Завдяки своєму яскравому дизайну нікого не залишить без уваги,можна рахувати ведмедиків . Не окращцється дно після кольорових пюре з овочів та фруктів. Завдяки тому ,що зовні дно прорезинене малечі не взмозі зіштовхнути її зі столу. Всім рекомендую
Плюсы
Якість та дизайн
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.