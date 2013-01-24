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    Philips Avent

    Детская тарелка маленькая 6 мес+

    SCF706/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
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      Philips Avent Детская тарелка маленькая 6 мес+

      SCF706/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      Маленькая детская тарелка Philips AVENT SCF706/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Детская тарелка маленькая 6 мес+

      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      Маленькая детская тарелка Philips AVENT SCF706/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах

      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      Маленькая детская тарелка Philips AVENT SCF706/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Детская тарелка маленькая 6 мес+

      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      Маленькая детская тарелка Philips AVENT SCF706/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах

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        Детская тарелка маленькая 6 мес+

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

        Тарелка для растущих малышей

        • Белый
        Разработано при участии ведущего детского психолога

        Разработано при участии ведущего детского психолога

        Нескользящее основание предотвращает проливание

        Нескользящее основание предотвращает проливание

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Сделано в Китае.
          Да
          Вес продукта
          0,090  кг

        • В комплект входят:

          Буклет с рецептами
          НЕТ
          Маленькая тарелка
          1  шт.

        • Вес и габариты

          Размеры F-box
          44 (Г) X 170 (Ш) X 240 (В)  миллиметра
          Габариты устройства без отсоединяемых частей
          40 (Г) X 140 (В) X 140 (Ш)  миллиметра
          Количество F-boxes в A-box
          6

        • Легко использовать

          Подходит для микроволновой печи
          Да

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