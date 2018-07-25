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  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

Больше не доступен

Philips AventНабор детских тарелок, 2 шт., 6 мес.+

SCF708/00

5
| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Набор детских тарелок Philips Avent SCF708/00 — отличный помощник растущего малыша
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Набор детских тарелок для растущих малышей

Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

  • Белый

Разработано при участии ведущего детского психолога

Разработано при участии ведущего детского психолога

BPA 0%

Можно использовать в микроволновой печи

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

25/07/2018

Україна

Україна

Рекомендую!

Тарелочки супер!!! Очень удобные и качественно выполнены! Рекомендую брать сразу набором 2 шт. (маленькую и большую), не пожалеете!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF708/00 Набор детских тарелок, 2 шт., 6 мес.+

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF708/00 Набор детских тарелок, 2 шт., 6 мес.+

14/09/2017

Україна

Україна

супер

Красивые удобные безопасные , сын в восторге, кушает только с них)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF708/00 Набор детских тарелок, 2 шт., 6 мес.+

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF708/00 Набор детских тарелок, 2 шт., 6 мес.+

29/08/2020

Україна

Україна

Тарелки очень удобные.

Хорошие тарелки, хорошее качество , силиконовые резинки на тарелках это очень удобно, не скользит по столу.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 