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Больше не доступен
Белый
5.0
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Анастасия2018
25/07/2018
Україна
Рекомендую!
Тарелочки супер!!! Очень удобные и качественно выполнены! Рекомендую брать сразу набором 2 шт. (маленькую и большую), не пожалеете!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF708/00 Набор детских тарелок, 2 шт., 6 мес.+
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF708/00 Набор детских тарелок, 2 шт., 6 мес.+
Serhii2015
14/09/2017
Україна
супер
Красивые удобные безопасные , сын в восторге, кушает только с них)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF708/00 Набор детских тарелок, 2 шт., 6 мес.+
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF708/00 Набор детских тарелок, 2 шт., 6 мес.+
Ryslana
29/08/2020
Україна
Тарелки очень удобные.
Хорошие тарелки, хорошее качество , силиконовые резинки на тарелках это очень удобно, не скользит по столу.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.
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