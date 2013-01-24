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Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Набор детских тарелок Philips AVENT SCF708/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Набор детских тарелок Philips AVENT SCF708/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах
Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Набор детских тарелок Philips AVENT SCF708/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Набор детских тарелок Philips AVENT SCF708/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах
Набор детских тарелок, 2 шт., 6 мес.+
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