Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Philips Avent

    Контейнеры Avent для хранения продуктов

    SCF720/10
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках
      -{discount-value}

      Philips Avent Контейнеры Avent для хранения продуктов

      SCF720/10
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках

      Контейнеры для хранения продуктов Philips AVENT SCF720/10 универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Контейнеры Avent для хранения продуктов

      Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках

      Контейнеры для хранения продуктов Philips AVENT SCF720/10 универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

      Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках

      Контейнеры для хранения продуктов Philips AVENT SCF720/10 универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Контейнеры Avent для хранения продуктов

      Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках

      Контейнеры для хранения продуктов Philips AVENT SCF720/10 универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все tableware

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Контейнеры Avent для хранения продуктов

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Идеальный вариант для хранения еды дома и в поездках

        Контейнеры для хранения продуктов без бисфенола А

        • Без бисфенола-А
        Герметичны

        Герметичны

        Закрутите крышку для хранения и транспортировки

        Компактное хранение

        Компактное хранение

        Прочные, удобные для хранения контейнеры Philips Avent с поверхностью, на которой можно делать записи, позволяют следить за датами и проверять содержимое

        Можно мыть в посудомоечной машине

        Можно мыть в посудомоечной машине

        Можно разогревать в микроволновке

        Можно разогревать в микроволновке

        Можно хранить в холодильной и морозильной камерах

        Можно хранить в холодильной и морозильной камерах

        В комплект входит книга рецептов

        Рецепты были разработаны при участии Джуди Мор, дипломированного диетолога, специализирующегося на детском питании.

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          • 0—6 месяцев
          • 6–12 месяцев

        • В комплект входят:

          Ложечка для кормления
          1  шт.
          Не содержит бисфенол-А*
          Да
          Крышка чашки для хранения молока
          20  шт.
          Стерильная чашка VIA (180 мл)
          10  шт.
          Контейнер (240 мл)
          10  шт.
          Брошюра с рецептами
          1  шт.

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты
            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips