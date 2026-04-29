Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Молокоотсосы и уход за грудью
Все серии
Philips Avent Набор Philips Avent Контейнер для хранения продуктов
Больше не доступен
Поддержка
SCF721/20
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Инструкция по эксплуатации
Все (7)
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?
Можно ли разогревать контейнеры для хранения Philips Avent в микроволновой печи?
Возможна ли вторичная переработка материалов, из которых изготовлен продукт?
Нужно ли стерилизовать крышки и адаптеры?
Крышки и адаптеры предназначены для одноразового использования?
Связаться с Philips
Мы готовы помочь