КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
  • Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
  • Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
  • Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
  • Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
  • Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

Больше не доступен

Philips Avent Набор Philips AventКонтейнер для хранения продуктов

SCF721/20

4.5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
Контейнеры для хранения продуктов Philips Avent универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках.
Посмотреть все преимущества
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Рекомендация мам номер один в мире1

Совместимые продукты
Электронный молокоотсос

Электронный молокоотсос

SCF395/31

Одинарный электронный молокоотсос с аккумулятором

Одинарный электронный молокоотсос с аккумулятором

SCF396/31

Ручной молокоотсос

Ручной молокоотсос

SCF430/20

С герметичной крышкой

Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

  • 20 контейнеров по 180 и 240 мл

  • Ложечка для кормления

  • Герметичные крышки

  • Для хранения, заморозки и транспортировки

  • Можно мыть в посудомойке

Для надежного хранения и транспортировки

Для надежного хранения и транспортировки

Контейнеры для хранения Philips Avent оснащены крышкой, которая обеспечивает полную герметичность для удобного хранения и транспортировки.

Удобно следить за датой и содержимым

Удобно следить за датой и содержимым

Удобно следить за датой и содержимым.

Компактное размещение в холодильной и морозильной камерах

Компактное размещение в холодильной и морозильной камерах

Для компактного размещения в холодильной и морозильной камерах.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.5

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

12/04/2019

Україна

Україна

Ці контейнери дуже зручні і легкі у використанні.

Контейнери легко миються, як в посудомийці, так і в ручну, в них зручно заморожувати, просто зберігати в холодильнику різну їжу окремими порціями, брати з собою в дорогу будь-які продукти для перекусу і повноцінного прийому їжі. Мають зручну розмітку. Гарно тримають температуру, можна використовувати для підігріву у мікрохвильовій печі.Для мене незамінна річ у повсякденному житті мами з маленькою дитиною.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі

02/08/2023

Україна

Україна

Чудові контейнери

Самі по собі контейнери прекрасні. Не проливають вміст. Зручно зберігати в холодильнику. Лише шкода, що немає перехідника, щоб використовувати контейнер як пляшечку(наприклад як в наборі з 10 контейнерів)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 