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Больше не доступен
20 контейнеров по 180 и 240 мл
Ложечка для кормления
Герметичные крышки
Для хранения, заморозки и транспортировки
Можно мыть в посудомойке
Контейнеры для хранения Philips Avent оснащены крышкой, которая обеспечивает полную герметичность для удобного хранения и транспортировки.
Удобно следить за датой и содержимым.
Для компактного размещения в холодильной и морозильной камерах.
4.5
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
kote23
12/04/2019
Україна
Ці контейнери дуже зручні і легкі у використанні.
Контейнери легко миються, як в посудомийці, так і в ручну, в них зручно заморожувати, просто зберігати в холодильнику різну їжу окремими порціями, брати з собою в дорогу будь-які продукти для перекусу і повноцінного прийому їжі. Мають зручну розмітку. Гарно тримають температуру, можна використовувати для підігріву у мікрохвильовій печі.Для мене незамінна річ у повсякденному житті мами з маленькою дитиною.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі
Marta424
02/08/2023
Україна
Чудові контейнери
Самі по собі контейнери прекрасні. Не проливають вміст. Зручно зберігати в холодильнику. Лише шкода, що немає перехідника, щоб використовувати контейнер як пляшечку(наприклад як в наборі з 10 контейнерів)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі
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