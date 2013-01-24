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Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
Контейнеры для хранения продуктов Philips Avent универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
Контейнеры для хранения продуктов Philips Avent универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
Контейнеры для хранения продуктов Philips Avent универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
Контейнеры для хранения продуктов Philips Avent универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Контейнер для хранения продуктов
Цена магазина Philips
Итого:
Для максимального удобства использования.
Подходит для использования в подогревателе бутылочек, в микроволновой печи, посудомоечной машине и стерилизаторе.
Для кормления малыша домашними блюдами.
Этапы взросления
В комплект входят: