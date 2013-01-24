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    Philips Avent

    Контейнер для хранения продуктов

    SCF721/20
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Идеальное хранение продуктов дома и в поездках Идеальное хранение продуктов дома и в поездках Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
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      Philips Avent Контейнер для хранения продуктов

      SCF721/20
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

      Контейнеры для хранения продуктов Philips Avent универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Контейнер для хранения продуктов

      Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

      Контейнеры для хранения продуктов Philips Avent универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

      Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

      Контейнеры для хранения продуктов Philips Avent универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Контейнер для хранения продуктов

      Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

      Контейнеры для хранения продуктов Philips Avent универсальны, просты в использовании и "растут" вместе с вашим ребенком. Контейнеры идеально подходят для хранения продуктов как дома, так и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

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        Контейнер для хранения продуктов

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

        С герметичной крышкой

        • Набор
        Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере

        Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере

        Для максимального удобства использования.

        Простота использования и очистки

        Простота использования и очистки

        Подходит для использования в подогревателе бутылочек, в микроволновой печи, посудомоечной машине и стерилизаторе.

        С ложечкой для кормления

        С ложечкой для кормления

        Для кормления малыша домашними блюдами.

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          6 месяцев +

        • В комплект входят:

          Ложечка для кормления
          1  шт.
          Контейнеры для хранения, 180 мл
          10  шт.
          Крышки
          20  шт.
          Контейнеры для хранения, 240 мл
          10 шт. (для повторного использования)  шт.

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