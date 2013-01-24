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Набор для кормления

SCF730/00
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  • Кормление малыша стало еще проще Кормление малыша стало еще проще Кормление малыша стало еще проще
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    Набор для кормления

    SCF730/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Кормление малыша стало еще проще

    Philips AVENT — все, что нужно для кормления малыша Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • В комплект входят:

        Слюнявчик
        1  шт.
        Маленькая тарелка
        1  шт.
        Ложка
        1  шт.
        Чашка с носиком 200 мл
        1  шт.

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