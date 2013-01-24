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    Дорожный набор

    SCF734/00
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    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Кормление малыша вне дома Кормление малыша вне дома Кормление малыша вне дома
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      Дорожный набор

      SCF734/00
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Кормление малыша вне дома

      Удобное кормление малыша вне дома Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Кормление малыша вне дома

      Удобное кормление малыша вне дома Узнать обо всех преимуществах

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        Дорожный набор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Кормление малыша вне дома

        • Подарочный набор
        Не содержит бисфенола-A

        Не содержит бисфенола-A

        Это изделие не содержит бисфенола-A

        Специальный кармашек собирает все крошки и упавшие кусочки

        Специальный кармашек собирает все крошки и упавшие кусочки

        Удобная ручка идеальна для самостоятельного питания

        Удобная ручка идеальна для самостоятельного питания

        Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

        Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

        Нескользящие ручки — удобно держать

        Нескользящие ручки — чашку удобно держать, не боясь, что она соскользнет

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Китай
          Да

        • В комплект входят:

          Слюнявчик
          1  шт.
          Ложка
          1  шт.
          Набор столовых приборов с дорожным футляром
          1  шт.
          Дорожный набор для кормления
          1  шт.
          Чашка с трубочкой 260 мл
          1  шт.

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