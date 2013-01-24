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Кормление малыша вне дома
Удобное кормление малыша вне дома Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кормление малыша вне дома
Удобное кормление малыша вне дома Узнать обо всех преимуществах
Дорожный набор
Цена магазина Philips
Итого:
Это изделие не содержит бисфенола-A
Нескользящие ручки — чашку удобно держать, не боясь, что она соскользнет
Страна изготовления
В комплект входят: