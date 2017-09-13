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Больше не доступен
SCF751/07
Чашка-непроливайка
200 мл
6 мес.+
Больше никаких проблем! Новый клапан (ожидается патент) обеспечивает поступление воды из носика, только когда малыш пьет.
Расположенный под углом носик помогает малышу пить, не отклоняя голову назад слишком сильно, что облегчает обучение.
Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.
3.9
из 5
9
Отзывы
Merlin2015
13/09/2017
Україна
У цього продукту чудовий дизайн.
Дуже зручно тримати малечі і звісно дуже добре, що можна пити чай,водичку,сік,потім відразу гратися і не хвилюватися що дитина проллє на себе вміст чашки))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF751/00 Чашка с носиком
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF751/00 Чашка с носиком
obana
31/08/2017
Україна
Супер чашка!
Любим эту непроливайку! Красивая, компактная, удобная, ребенок пьет сам, у мамы свободны руки и голова))) Это еще один шаг ко взрослой чашке! Единственное-иногда слетает на пол крышка-но это уже мелочи. Рекомендуюоднозначно!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF751/00 Чашка с носиком
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF751/00 Чашка с носиком
kate24242
12/11/2019
Україна
Очень удобная и качественная чашечка-непроливайка!
Мой ребенок от начала растет только с фирмой Avent. Я очень доверяю данному бренду, так как он надежный, качественный, нету лишних запахов и послевкусие не отдает пластмассой! Как только начали сами пить,то сразу же купили эту чашку-непроливайку, конечно же розовую) Теперь ребенок грызет этот носик, так как через раз понимает,что делать с соком в данной чашечке, яркий дизайн помогает быстрее полюбить поильник, ручки надежные, удобные для малышки. Советую всем , кто уже учится пить самостоятельно, не протекает,мягкий носик, нету лишних запахов, и одно могу сказать, что как и всех продуктов от Avent, его хватит надолго!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF751/07 Чашка з носиком
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF751/07 Чашка з носиком
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.