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Philips Avent Чашка с носиком
Больше не доступен
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SCF753
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Инструкция по эксплуатации - English (US)
Все (9)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Можно ли стерилизовать изделия Philips Avent?
Можно ли использовать чашку для газированных, горячих напитков или напитков с мякотью?
Можно ли мыть изделие в посудомоечной машине?
Совместимы ли чашки Philips Avent с другими изделиями Avent?
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