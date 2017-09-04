КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить
  • Удобно пить, трудно пролить

Больше не доступен

Philips AventЧашка с носиком

SCF753/06

4.7
| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Удобно пить, трудно пролить
Чашка-непроливайка Philips Avent без бисфенола-А оснащена клапаном (ожидается патент), который предотвращает протекание. Мягкие нескользящие ручки идеально подходят для малыша, а твердый носик устойчив к укусам. Просто для ребенка, удобно для вас.
Посмотреть все преимущества
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Рекомендация мам номер один в мире1

Простой переход от бутылочки к чашке

Удобно пить, трудно пролить

  • Чашка-непроливайка

  • 260 мл

  • 12 мес+

  • Твердый носик

Не протекает! Подтверждено мамами.

Больше никаких проблем! Новый клапан (ожидается патент) обеспечивает поступление воды из носика, только когда малыш пьет.

Легко превращается в обычную чашку

Снимите клапан, чтобы превратить детскую чашку в обычную.

Расположенный под углом носик позволяет меньше наклонять голову

Расположенный под углом носик позволяет меньше наклонять голову

Расположенный под углом носик помогает малышу пить, не отклоняя голову назад слишком сильно, что облегчает обучение.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.7

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

04/09/2017

Україна

Україна

Непроливайка Avent

Користуємось непроливайкою Avent , дуже зручна у використинні.Гарний дизайн,та легко помити усі деталі та саму пляшечку,а це дуже важливо!Ми з донечкою рекомендуємо!))

Этот отзыв про SCF753/00 Чашка с носиком

Этот отзыв про SCF753/00 Чашка с носиком

21/06/2019

Україна

Україна

цей продукт дуже зручний у використанні.

Рекомендую усім своїм знайомим данну чашечку-непроливайку, у яких є дітки. Вона дійсно зручна у використанні - дитині легко самостійно пити із неї, при падінні не б'ється і рідина із неї не витікає.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF753 Чашка з носиком

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF753 Чашка з носиком

21/06/2019

Україна

Україна

Не протекает, ребенок сразу понял как пить

[Employee of philipsglobal] Чашка удобная для маленьких ручек, не протекает, легко разбирается, быстро моется. Нет запаха.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF753/07 Чашка з носиком

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF753/07 Чашка з носиком

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 