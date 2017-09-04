Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Чашка-непроливайка
260 мл
12 мес+
Твердый носик
Больше никаких проблем! Новый клапан (ожидается патент) обеспечивает поступление воды из носика, только когда малыш пьет.
Снимите клапан, чтобы превратить детскую чашку в обычную.
Расположенный под углом носик помогает малышу пить, не отклоняя голову назад слишком сильно, что облегчает обучение.
4.7
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Victoriya89
04/09/2017
Україна
Непроливайка Avent
Користуємось непроливайкою Avent , дуже зручна у використинні.Гарний дизайн,та легко помити усі деталі та саму пляшечку,а це дуже важливо!Ми з донечкою рекомендуємо!))
Этот отзыв про SCF753/00 Чашка с носиком
Этот отзыв про SCF753/00 Чашка с носиком
Gallinnka86
21/06/2019
Україна
цей продукт дуже зручний у використанні.
Рекомендую усім своїм знайомим данну чашечку-непроливайку, у яких є дітки. Вона дійсно зручна у використанні - дитині легко самостійно пити із неї, при падінні не б'ється і рідина із неї не витікає.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF753 Чашка з носиком
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF753 Чашка з носиком
ElenaBer
21/06/2019
Україна
Не протекает, ребенок сразу понял как пить
[Employee of philipsglobal] Чашка удобная для маленьких ручек, не протекает, легко разбирается, быстро моется. Нет запаха.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF753/07 Чашка з носиком
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF753/07 Чашка з носиком
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.