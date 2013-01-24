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    Philips Avent

    Чашки с трубочкой

    SCF760/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге
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      Philips Avent Чашки с трубочкой

      SCF760/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге

      Чашка с трубочкой Philips Avent SCF760/00 отлично подойдет подрастающему малышу. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питью, также чашку легко разбирать и мыть. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Чашки с трубочкой

      Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге

      Чашка с трубочкой Philips Avent SCF760/00 отлично подойдет подрастающему малышу. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питью, также чашку легко разбирать и мыть. Узнать обо всех преимуществах

      Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге

      Чашка с трубочкой Philips Avent SCF760/00 отлично подойдет подрастающему малышу. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питью, также чашку легко разбирать и мыть. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Чашки с трубочкой

      Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге

      Чашка с трубочкой Philips Avent SCF760/00 отлично подойдет подрастающему малышу. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питью, также чашку легко разбирать и мыть. Узнать обо всех преимуществах

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        Чашки с трубочкой

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге

        Герметичная, для самостоятельного использования

        • 260 мл
        • 12 мес+ c трубочкой
        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        .

        Не содержит бисфенола-A

        Не содержит бисфенола-A

        Это изделие не содержит бисфенола-A

        Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

        Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Китае
          Да
          Чашка (260 мл/ 9 унций)
          1  шт.
          Этап
          12 мес. +

        • В комплект входят:

          Завинчивающаяся крышка с трубочкой
          1  шт.
          Силиконовая трубочка
          1  шт.

        • Размеры и вес изделия

          Глубина
          80  миллиметра
          высота
          210  миллиметра
          Длина
          100  миллиметра
          Вес
          107  г

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