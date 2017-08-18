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  • Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге
  • Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге
  • Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге
  • Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге
  • Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге
  • Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге

Больше не доступен

Philips AventЧашки с трубочкой

SCF760/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге
Чашка с трубочкой Philips Avent SCF760/00 отлично подойдет подрастающему малышу. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питью, также чашку легко разбирать и мыть.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Герметичная, для самостоятельного использования

Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге

  • 260 мл

  • 12 мес+ c трубочкой

Гибкая силиконовая трубочка со встроенным герметичным клапаном

Ребенок может самостоятельно открывать и закрывать крышку

Завинчивающаяся крышка обеспечивает чистоту трубочки

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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18/08/2017

Україна

Україна

пусть малыш становится самомтоятельным!

Поильничек купили 1.5 года назад, с его помощью ребенок стал пить сам уже уверенно. Сейчас берём с с обой на прогулки, из него удобно пить в любом положении. Также не могу не отметить мегаудобныю широку трубочку-ребенок без труда пьет и йогурт через нее. Единственное- жаль, что нет сменных трубочек в комплекте - при прорезывании зубов ребенок то и дело норовит покусать трубочку. Поильник удобен в уходе и достаточно крепкий- у нас летает ежедневно и в стену и о пол - и всё в порядке, не лопается - это немаловажный фактор для родителей, чей ребенок активно познает мир) Подарили такой же племяннику - он тоже с ним стал более самостоятельным!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF760/00 Чашки с трубочкой

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF760/00 Чашки с трубочкой

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 