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Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге
Чашка с трубочкой Philips Avent SCF760/00 отлично подойдет подрастающему малышу. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питью, также чашку легко разбирать и мыть. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге
Чашка с трубочкой Philips Avent SCF760/00 отлично подойдет подрастающему малышу. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питью, также чашку легко разбирать и мыть. Узнать обо всех преимуществах
Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге
Чашка с трубочкой Philips Avent SCF760/00 отлично подойдет подрастающему малышу. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питью, также чашку легко разбирать и мыть. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге
Чашка с трубочкой Philips Avent SCF760/00 отлично подойдет подрастающему малышу. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питью, также чашку легко разбирать и мыть. Узнать обо всех преимуществах
Чашки с трубочкой
Цена магазина Philips
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Это изделие не содержит бисфенола-A
Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша.
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Размеры и вес изделия