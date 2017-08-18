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Больше не доступен
260 мл
12 мес+ c трубочкой
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
obana
18/08/2017
Україна
пусть малыш становится самомтоятельным!
Поильничек купили 1.5 года назад, с его помощью ребенок стал пить сам уже уверенно. Сейчас берём с с обой на прогулки, из него удобно пить в любом положении. Также не могу не отметить мегаудобныю широку трубочку-ребенок без труда пьет и йогурт через нее. Единственное- жаль, что нет сменных трубочек в комплекте - при прорезывании зубов ребенок то и дело норовит покусать трубочку. Поильник удобен в уходе и достаточно крепкий- у нас летает ежедневно и в стену и о пол - и всё в порядке, не лопается - это немаловажный фактор для родителей, чей ребенок активно познает мир) Подарили такой же племяннику - он тоже с ним стал более самостоятельным!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF760/00 Чашки с трубочкой
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF760/00 Чашки с трубочкой
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