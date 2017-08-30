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  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
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  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки

Больше не доступен

Philips Avent"Взрослая" чашка

SCF782/00

4.4
| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
Помогите ребенку с легкостью перейти с чашек-непроливаек на обычные чашки без лишних хлопот! Благодаря специальной технологии жидкость поступает только тогда, когда ребенок касается края чашки губами.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Идеальная чашка для обучения растущих малышей самостоятельному питью

Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки

  • 260 мл

  • 260 мл

  • 9 мес.+

Можно пить по всему краю, словно это обычная чашка

Можно пить по всему краю, словно это обычная чашка

Из этой чашки без носика можно пить по всему краю, словно это обычная чашка.

Способствует правильному развитию полости рта*

Способствует правильному развитию полости рта*

Конструкция этой чашки без носика способствует правильному росту зубов.

Открывается от прикосновения губ

Открывается от прикосновения губ

Уникальный клапан этой чашки без носика открывается только от прикосновения губ, поэтому жидкость поступает только тогда, когда ребенок касается края чашки губами. В остальное время клапан автоматически закрывается, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что жидкость разольется.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.4

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

30/08/2017

Україна

Україна

Обучающая чашка

Хорошая обучающая чашка - яркая расцветка, весёлые картинки, ребенок с интересом изучал ее, пока не приловчился пить правильно. Не скажу, что не проливается вода-не раз одежда была мокрая, но это от ребенка тоже зависит - моё шило всё вверх дном перевернёт легко)) Удобна для путешествий и прогулок. Легко моется - нет таки мест, куда собирается мякоть от сока. Качество Авент, как и всего Филипс-выше всяхих похвал. Браво и только!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF782/00 "Взрослая" чашка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF782/00 "Взрослая" чашка

14/05/2020

Україна

Україна

Удобная форма

Я мама впервые. Для меня было важно чтобы бутылочка была удобной и чтобы малышу было комфортно принимать пищу. Без размышлений я приобрела именно этой фирмы бутылочку и не жалею.очень удобная рельефность бутылочки не скользит в руках. Ребенок принимает пищу не заглатывая воздух.я очень довольна.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF782/00 "Доросла" чашка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF782/00 "Доросла" чашка

12/09/2017

Україна

Україна

Чашка дуже зручна у користуванні.

Чашка дуже зручна. Вдалого розміру ручки, якраз для маленьких рученят. Легко пити навіть в наші 8 місяців. Єдиним недоліком вважаю неможливість використання без верхнього клапану, типу звичайної чашки. Вона дуже гарна, тому б хотіли користуватись якнайдовше.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF782/00 "Взрослая" чашка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF782/00 "Взрослая" чашка

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 

      1. 77 % опрошенных детских стоматологов согласились, что эта чашка способствует правильному развитию полости рта (независимое онлайн-исследование, США, апрель 2016 г.)

      2. 72 % опрошенных детских стоматологов отметили, что порекомендовали бы использование технологии открывания от прикосновения губ (независимое онлайн-исследование, США, апрель 2016 г.)