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Больше не доступен
260 мл
260 мл
9 мес.+
Из этой чашки без носика можно пить по всему краю, словно это обычная чашка.
Конструкция этой чашки без носика способствует правильному росту зубов.
Уникальный клапан этой чашки без носика открывается только от прикосновения губ, поэтому жидкость поступает только тогда, когда ребенок касается края чашки губами. В остальное время клапан автоматически закрывается, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что жидкость разольется.
4.4
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
obana
30/08/2017
Україна
Обучающая чашка
Хорошая обучающая чашка - яркая расцветка, весёлые картинки, ребенок с интересом изучал ее, пока не приловчился пить правильно. Не скажу, что не проливается вода-не раз одежда была мокрая, но это от ребенка тоже зависит - моё шило всё вверх дном перевернёт легко)) Удобна для путешествий и прогулок. Легко моется - нет таки мест, куда собирается мякоть от сока. Качество Авент, как и всего Филипс-выше всяхих похвал. Браво и только!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF782/00 "Взрослая" чашка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF782/00 "Взрослая" чашка
Mama8388213
14/05/2020
Україна
Удобная форма
Я мама впервые. Для меня было важно чтобы бутылочка была удобной и чтобы малышу было комфортно принимать пищу. Без размышлений я приобрела именно этой фирмы бутылочку и не жалею.очень удобная рельефность бутылочки не скользит в руках. Ребенок принимает пищу не заглатывая воздух.я очень довольна.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF782/00 "Доросла" чашка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF782/00 "Доросла" чашка
Льолька
12/09/2017
Україна
Чашка дуже зручна у користуванні.
Чашка дуже зручна. Вдалого розміру ручки, якраз для маленьких рученят. Легко пити навіть в наші 8 місяців. Єдиним недоліком вважаю неможливість використання без верхнього клапану, типу звичайної чашки. Вона дуже гарна, тому б хотіли користуватись якнайдовше.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF782/00 "Взрослая" чашка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF782/00 "Взрослая" чашка
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.
77 % опрошенных детских стоматологов согласились, что эта чашка способствует правильному развитию полости рта (независимое онлайн-исследование, США, апрель 2016 г.)
72 % опрошенных детских стоматологов отметили, что порекомендовали бы использование технологии открывания от прикосновения губ (независимое онлайн-исследование, США, апрель 2016 г.)