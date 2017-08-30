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  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
  • Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки

Больше не доступен

Philips Avent"Взрослая" чашка

SCF782

4.4
| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки
Помогите ребенку с легкостью перейти с чашек-непроливаек на обычные чашки без лишних хлопот! Благодаря специальной технологии жидкость поступает только тогда, когда ребенок касается края чашки губами.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Идеальная чашка для обучения растущих малышей самостоятельному питью

Помогает в освоении навыков питья из обычной чашки

  • 260 мл

  • 260 мл

  • 9 мес.+

Можно пить по всему краю, словно это обычная чашка

Можно пить по всему краю, словно это обычная чашка

Из этой чашки без носика можно пить по всему краю, словно это обычная чашка.

Способствует правильному развитию полости рта*

Способствует правильному развитию полости рта*

Конструкция этой чашки без носика способствует правильному росту зубов.

Открывается от прикосновения губ

Открывается от прикосновения губ

Уникальный клапан этой чашки без носика открывается только от прикосновения губ, поэтому жидкость поступает только тогда, когда ребенок касается края чашки губами. В остальное время клапан автоматически закрывается, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что жидкость разольется.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.4

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

30/08/2017

Україна

Україна

Обучающая чашка

Хорошая обучающая чашка - яркая расцветка, весёлые картинки, ребенок с интересом изучал ее, пока не приловчился пить правильно. Не скажу, что не проливается вода-не раз одежда была мокрая, но это от ребенка тоже зависит - моё шило всё вверх дном перевернёт легко)) Удобна для путешествий и прогулок. Легко моется - нет таки мест, куда собирается мякоть от сока. Качество Авент, как и всего Филипс-выше всяхих похвал. Браво и только!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF782/00 "Взрослая" чашка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF782/00 "Взрослая" чашка

14/05/2020

Україна

Україна

Удобная форма

Я мама впервые. Для меня было важно чтобы бутылочка была удобной и чтобы малышу было комфортно принимать пищу. Без размышлений я приобрела именно этой фирмы бутылочку и не жалею.очень удобная рельефность бутылочки не скользит в руках. Ребенок принимает пищу не заглатывая воздух.я очень довольна.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF782/00 "Доросла" чашка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF782/00 "Доросла" чашка

12/09/2017

Україна

Україна

Чашка дуже зручна у користуванні.

Чашка дуже зручна. Вдалого розміру ручки, якраз для маленьких рученят. Легко пити навіть в наші 8 місяців. Єдиним недоліком вважаю неможливість використання без верхнього клапану, типу звичайної чашки. Вона дуже гарна, тому б хотіли користуватись якнайдовше.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF782/00 "Взрослая" чашка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF782/00 "Взрослая" чашка

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 

      1. 77 % опрошенных детских стоматологов согласились, что эта чашка способствует правильному развитию полости рта (независимое онлайн-исследование, США, апрель 2016 г.)

      2. 72 % опрошенных детских стоматологов отметили, что порекомендовали бы использование технологии открывания от прикосновения губ (независимое онлайн-исследование, США, апрель 2016 г.)