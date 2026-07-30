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Больше не доступен
SCF784/00
340 мл
340 мл
12 мес+
Из этой чашки без носика можно пить по всему краю, словно это обычная чашка.
Конструкция этой чашки без носика способствует правильному росту зубов.
Уникальный клапан этой чашки без носика открывается только от прикосновения губ, поэтому жидкость поступает только тогда, когда ребенок касается края чашки губами. В остальное время клапан автоматически закрывается, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что жидкость разольется.
Отзывы
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.
77 % опрошенных детских стоматологов согласились, что эта чашка способствует правильному развитию полости рта (независимое онлайн-исследование, США, апрель 2016 г.)
72 % опрошенных детских стоматологов отметили, что порекомендовали бы использование технологии открывания от прикосновения губ (независимое онлайн-исследование, США, апрель 2016 г.)