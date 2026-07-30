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  • Защита от проливания — легко и чисто
  • Защита от проливания — легко и чисто
  • Защита от проливания — легко и чисто
  • Защита от проливания — легко и чисто
  • Защита от проливания — легко и чисто
  • Защита от проливания — легко и чисто
  • Защита от проливания — легко и чисто
  • Защита от проливания — легко и чисто
  • Защита от проливания — легко и чисто
  • Защита от проливания — легко и чисто
  • Защита от проливания — легко и чисто
  • Защита от проливания — легко и чисто
  • Защита от проливания — легко и чисто
  • Защита от проливания — легко и чисто
  • Защита от проливания — легко и чисто
  • Защита от проливания — легко и чисто

Philips AventЧашка с твердым носиком

SCF804/03

Защита от проливания — легко и чисто
Чашка Philips Avent с твердым носиком обладает уникальным клапаном, предотвращающим проливание. Мамы в восторге! Нескользящий материал и эргономичная форма отлично подходят для маленьких ручек. Ваш малыш с уверенностью сделает свои первые шаги на пути к самостоятельному питью.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Устойчивый к укусам носик для малышей с прорезывающимися зубками

Защита от проливания — легко и чисто

  • Чашка с твердым носиком

  • 300 мл

  • 18 мес+

  • 1 шт. в упаковке

Усовершенствованный клапан с защитой от протекания

Усовершенствованный клапан с защитой от протекания

Что может быть лучше настоящего приключения? В путешествии малышу особенно нужна удобная чашка. Уникальный клапан пропускает жидкость только во время питья, так что маме больше не нужно беспокоиться об испачканных вещах. Поверьте — 82% мам подтверждает, что из этой чашки действительно сложно что-то пролить*

Устойчивый к укусам твердый носик для малышей с прорезывающимися зубками

Устойчивый к укусам твердый носик для малышей с прорезывающимися зубками

Чашка с устойчивым к укусам носиком отлично подходит для малышей от одного до трех.

Простая конструкция: легкость сборки и очистки (подходит для мытья в посудомоечной машине)

Простая конструкция: легкость сборки и очистки (подходит для мытья в посудомоечной машине)

Чашка Philips Avent с твердым носиком состоит всего из нескольких элементов, поэтому ее очень легко собрать. Защитный колпачок закрывает носик. Все детали можно мыть в посудомоечной машине.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 

      1. Независимые исследования на дому, Великобритания, сентябрь 2013 г.