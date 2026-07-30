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SCF804/04
Чашка с твердым носиком
300 мл
18 мес+
1 шт. в упаковке
Что может быть лучше настоящего приключения? В путешествии малышу особенно нужна удобная чашка. Уникальный клапан пропускает жидкость только во время питья, так что маме больше не нужно беспокоиться об испачканных вещах. Поверьте — 82% мам подтверждает, что из этой чашки действительно сложно что-то пролить*
Чашка с устойчивым к укусам носиком отлично подходит для малышей от одного до трех.
Чашка Philips Avent с твердым носиком состоит всего из нескольких элементов, поэтому ее очень легко собрать. Защитный колпачок закрывает носик. Все детали можно мыть в посудомоечной машине.
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На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.
Независимые исследования на дому, Великобритания, сентябрь 2013 г.