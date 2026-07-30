Усовершенствованный клапан с защитой от протекания

Что может быть лучше настоящего приключения? В путешествии малышу особенно нужна удобная чашка. Уникальный клапан пропускает жидкость только во время питья, так что маме больше не нужно беспокоиться об испачканных вещах. Поверьте — 82% мам подтверждает, что из этой чашки действительно сложно что-то пролить*