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Бутылочка Anti-colic c клапаном AirFree™
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Итого:
Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении ребенка в комфортном вертикальном положении. Ребенок не заглатывает воздух, благодаря чему срыгивается меньше молока.
Уникальная конструкция AirFree™ предотвращает попадание воздуха в соску для комфортного кормления и во избежание распространенных проблем, таких как колики, срыгивание и образование газов.
Клинические исследования показали, что бутылочка Philips Avent предотвращает появление колик и дискомфорта*. Каким образом? Благодаря особой конструкции во время кормления внутри соски не образуется вакуум, а молоко подается равномерно. Это позволяет избежать колик, образования газов и срыгивания.
Клапан AirFree™ легко подсоединить к любой бутылочке Philips Avent Anti-colic или Classic+, а мыть ее чрезвычайно удобно благодаря широкому горлышку бутылки и небольшому количеству частей.
Сначала наполните бутылочку молоком. Затем установите на горлышко клапан AirFree™ и подсоедините соску. Наклоните бутылочку, чтобы соска наполнилась молоком — и все готово к кормлению. Следите, чтобы клапан AirFree™ не смещался, а соска всегда была наполнена молоком полностью в любом положении бутылочки.
Бутылочку Philips Avent Anti-colic можно использовать как с клапаном AirFree™, так и без него. Клапан AirFree™ совместим с бутылочками Philips Avent Anti-colic и Classic+ следующих объемов: 125 мл, 260 мл и 330 мл.
Потребности в кормлении меняются с развитием ребенка, поэтому необходимо выбирать соску с подходящей скоростью потока. Бутылочки Philips Avent Anti-colic и Classic+ можно использовать как с клапаном AirFree™, так и без него, однако эти клапаны совместимы только с сосками Philips Avent Anti-colic и Classic+.
Линейка бутылочек Anti-colic без труда сочетается с различными моделями аксессуаров, которые помогут легко перейти от бутылочки к чашке, а затем и к кружке.
Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребристая поверхность предотвращает слипание соски и неравномерную подачу молока.
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Удобство использования
Функции
Функции
В комплект входят: