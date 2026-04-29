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Philips Avent Бутылочка Anti-colic c клапаном AirFree™
Больше не доступен
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Инструкция по эксплуатации
Все (7)
Можно ли использовать антиколиковую бутылочку Philips Avent без клапана AirFree?
Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?
В чем преимущества клапана AirFree для моего ребенка
Можно ли греть бутылочку Avent в микроволновой печи
Как использовать клапан AirFree с антиколиковой бутылочкой Philips Avent
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