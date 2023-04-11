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Пароварки-блендеры
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Advanced Пароварка-блендер «2 в 1»
Больше не доступен
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SCF870/20
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Краткое руководство
Руководство пользователя
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Можно ли использовать пароварку-блендер только для приготовления на пару или только для смешивания?
Приложение Philips Easy Weaning не удается найти в App Store
Какие блюда можно приготовить с помощью прибора для приготовления детского питания Philips?
Оснащена ли пароварка-блендер Philips Avent защитой?
Как часто следует очищать устройство от накипи?
Как очищать блендер-пароварку?
Philips AventКлапан прибора для приготовления детского питания
Philips AventНожевой блок
Philips AventКрышка прибора для приготовления еды
Проблемы с паром (прибор для детского питания Philips Avent)
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