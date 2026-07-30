Подходит для маленьких ротиков и ручек

Прорезыватели SCF894/01 Avent серии "Животные" не содержат бисфенол-А и предназначены для массажа десен малыша на всех стадиях прорезывания зубов. Яркое цветное кольцо идеально подходит по форме для маленьких ротиков и ручек и облегчает боль при прорезывании зубов.