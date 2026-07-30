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  • Подходит для маленьких ротиков и ручек
  • Подходит для маленьких ротиков и ручек
  • Подходит для маленьких ротиков и ручек
  • Подходит для маленьких ротиков и ручек
  • Подходит для маленьких ротиков и ручек
  • Подходит для маленьких ротиков и ручек

Больше не доступен

AventПрорезыватель серии "Животные"

SCF894/01

Подходит для маленьких ротиков и ручек
Прорезыватели SCF894/01 Avent серии "Животные" не содержат бисфенол-А и предназначены для массажа десен малыша на всех стадиях прорезывания зубов. Яркое цветное кольцо идеально подходит по форме для маленьких ротиков и ручек и облегчает боль при прорезывании зубов.
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Прорезыватель, смягчающий боль при прорезывании зубов

Подходит для маленьких ротиков и ручек

  • Ступень 3

  • Прорезыватель для задних зубов

Легко мыть в теплой воде

Легко мыть в теплой воде

Благодаря эргономичному дизайну с закругленными краями малышу будет удобно держать прорезыватель. Его форма также упрощает очистку и препятствует загрязнению. Просто ополосните теплой водой!

Различная по текстуре поверхность позволяет охлаждать и массировать десны при прорезывании задних зубов

Различная по текстуре поверхность позволяет охлаждать и массировать десны при прорезывании задних зубов

Наполненный гелем прорезыватель можно поместить в холодильник — прохлада поможет смягчить боль при прорезывании зубов. Различные текстуры имеют разные уровни давления, что понравится малышу.

Прорезыватели Philips Avent не содержат бисфенола-А и фталатов

Прорезыватели Philips Avent не содержат бисфенола-А и фталатов

Не содержит бисфенол-А — соответствует требованиям Директивы ЕС 2011/8/EU.

Технические характеристики

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