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Больше не доступен
SCF894/01
Ступень 3
Прорезыватель для задних зубов
Благодаря эргономичному дизайну с закругленными краями малышу будет удобно держать прорезыватель. Его форма также упрощает очистку и препятствует загрязнению. Просто ополосните теплой водой!
Наполненный гелем прорезыватель можно поместить в холодильник — прохлада поможет смягчить боль при прорезывании зубов. Различные текстуры имеют разные уровни давления, что понравится малышу.
Не содержит бисфенол-А — соответствует требованиям Директивы ЕС 2011/8/EU.
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