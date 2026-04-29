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Avent Прорезыватель серии "Животные"
Больше не доступен
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SCF894/01
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Инструкция по эксплуатации
Все (5)
Можно ли стерилизовать прорезыватели для зубов?
Из какого материала изготовлены прорезыватели для зубов?
Как долго рекомендуется использовать прорезыватель Philips Avent?
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?
Как проводить очистку прорезывателя Philips Avent