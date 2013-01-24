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Детская бутылочка
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Мягкий материал и ребра жесткости соски помогают малышу легко захватить соску, обеспечивая спокойное и комфортное кормление.
Антиколиковый клапан пропускает воздух в бутылочку, а не в животик малыша.
Бутылочка не протекает во время кормления, а уплотнительный колпачок закрывает соску, обеспечивая надежное хранение и защиту от протекания во время путешествий.
Благодаря эргономичной форме бутылочку удобно держать как маме, так и малышу.
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Дизайн
Функции
Удобство использования