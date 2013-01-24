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    Philips Avent

    Термометр для ванной и помещений

    SCH550/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Точное измерение температуры Точное измерение температуры Точное измерение температуры
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      Philips Avent Термометр для ванной и помещений

      SCH550/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Точное измерение температуры

      Этот цифровой термометр измеряет температуру как воды в ванне, так и воздуха в комнате малыша. За счет привлекательного для ребенка внешнего вида термометр можно использовать как игрушку при купании.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Термометр для ванной и помещений

      Точное измерение температуры

      Этот цифровой термометр измеряет температуру как воды в ванне, так и воздуха в комнате малыша. За счет привлекательного для ребенка внешнего вида термометр можно использовать как игрушку при купании.

      Точное измерение температуры

      Этот цифровой термометр измеряет температуру как воды в ванне, так и воздуха в комнате малыша. За счет привлекательного для ребенка внешнего вида термометр можно использовать как игрушку при купании.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Термометр для ванной и помещений

      Точное измерение температуры

      Этот цифровой термометр измеряет температуру как воды в ванне, так и воздуха в комнате малыша. За счет привлекательного для ребенка внешнего вида термометр можно использовать как игрушку при купании.

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        Термометр для ванной и помещений

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Точное измерение температуры

        Не тонет в воде

        Соответствует стандартам безопасности

        Соответствует стандартам безопасности

        Продукция тщательно проверена, чтобы гарантировать ее полное соответствие всем действующим стандартам для игрушек и нормам безопасности.

        Точная температура в ванной и спальне

        Цифровой термометр для ванной и помещений позволяет добиться идеальной температуры в ванной или детской комнате. Оптимальная для малыша температура в ванной составляет от 36,5 °C до 38 °C. Температура 39 °C и больше слишком высока и может привести к тепловому удару! Самая комфортная для малыша комнатная температура во время сна — 18 °C.

        Технические характеристики

        • Питание

          Время работы от батарей
          22000  часов
          Тип элемента питания
          CR44
          Количество батарей
          2
          Съемный/ сменный
          Да

        • Технические характеристики

          Диапазон температур для работы
          10-40 C (50-105 F)  °C
          Совместим с
          Нормативы по игрушкам ЕС и США

        • Технические характеристики

          Погрешность
          +/-0,5  °C
          Влажность: водонепроницаемость до
          1,5  м

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