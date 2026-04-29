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Philips Avent Термометр для ванной и помещений
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Инструкция по эксплуатации
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Безопасность термометра Philips Avent для ребенка
Индикация "H" на термометре для воды и воздуха Avent
Термометр для воды Avent не отображает показания
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