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Больше не доступен

Philips AventNatural Response SCY670/00 Baby Bottle with Airfree vent

SCY670/00

5
| (24) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
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Отзывы

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5.0

из 5

24

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
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28/04/2024

Україна

Україна

Любов з першого дотику!

Дуже зручна , широке горло дозволяє добре вимити пляшечку з середини !

Плюсы

Те що вона закохує в себе!

Минусы

Немає ніяких проти

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

26/04/2024

Україна

Україна

Очень удобная бутылочка!!

У нас уже за одно кормление надо давать 150 мл и мы всеравно пользуемся такой маленькой бутылочкой. Хоть молоко почти до верха бутылочки , всеравно используем. Когда надо будет увеличивать объем то конечно будем брать бутылочку по больше.

Плюсы

Очень удобный объём

Минусы

Мерные деления стираются. Потому что очень часто используем . Хотя это скорее плюс что мы её так часто используем )

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

26/04/2024

Україна

Україна

Має чудові функції з годування дитини

Пляшечка Natural Природний Потік допомогає дитині комфортно смоктати молоко як при грудному годуванні. Завдяки отвору в сосці зменшилось відригівання, покращалось травлення, припинилися коліки, спокійніше сон. Пляшка зручна у догляді.

Плюсы

Комфорт, зручність

Минусы

Немає недоліків

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

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