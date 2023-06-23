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Philips Avent Natural Response SCY670/00 Baby Bottle with Airfree vent
Больше не доступен
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SCY670/00
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Руководство пользователя
Руководство с важными сведениями
Все (16)
Функции (1)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Можно ли использовать соску Natural Response с оригинальной бутылочкой Natural?
Как отличить соски Natural и Natural Response друг от друга?
Можно ли использовать соску Natural Response без клапана AirFree?
Использование клапана AirFree с Avent Natural Response
Соска Philips Avent Natural или Natural Response слипается